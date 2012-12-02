88هزار معلول در بانک اطلاعاتی بهزیستی فارس وجود دارد/ مناسب سازی معابر شیراز

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز جهانی معلول 12 آذرماه اظهار داشت: در تقویم یک روز به نام روز جهانی معلول وجود دارد که بر این اساس شعار سال 2012 روز معلول رفع موانع موجود برای ایجاد جامعه ای در دسترس معلولان نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس به مناسبت روز معلول هر ساله در استان فارس نیز برنامه های ویژه ای اجرا می شود که در سال جاری ویژه برنامه ای با حضور سه هزار معلول امروز صبح در سالن دستغیب شیراز برگزار و توانمندیهای این افراد به نمایش گذاشته می شود.

وی ادامه داد: در این مراسم از معلولان کارآفرین، معلولان مدال آور در مسابقات عملی و پارالمپیک و... با حضور مسئولان استانی تقدیر می شود.

مدیر کل بهزیستی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات بهزیستی استان برای حمایت از معلولان گفت: در این رابطه طی چند مدت اخیر خدمات زیادی به این افراد توسط بهزیستی استان با وجود کمبود اعتبار ارائه شده که به عنوان نمونه می توان به پرداخت مستمری ماهیانه به 12 هزار و 470 معلول در استان اشاره کرد.

کشاورز افزود: علاوه براین 27 هزار معلول در استان فارس تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند همچنین حدود چهار هزار معلول در مراکز مربوطه نگهداری که بهزیستی استان با کمک خیرین اقدامات مناسبی برای نگهداری از آنها انجام داده به گونه ای هر سال 60 میلیارد ریال برای نگهداری از این چهار هزار هزینه می شود.

به گفته وی کمک هزینه خرید مسکن نیز به سه هزار و 500 معلول پرداخت شده است.

مناسب سازی 10 درصدی شهر شیراز برای معلولان

مدیر کل بهزیستی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مناسب سازی شهر شیراز به منظور ارائه خدمات بهتر به معلولان گفت: در این راستا حدود 30 درصد از ادارات دولتی در سطح استان و 10 درصد از معابر شهری در شیراز برای معلولان مناسب سازی شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر این در جلسه ای با حضور فرماندار و شهردار شیراز به منظور مناسب سازی شهر برای معلولان تصمیمات خوبی گرفته شد که به عنوان نمونه می توان به مناسب سازی یک خیابان در هر منطقه شهرداری شیراز و معرفی یک معلول به شهردار مناطق شیراز برای مشاوره به منظور مناسب سازی فضا و رفع موانع اشاره کرد.