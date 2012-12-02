به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مکارم شیرازی در دیدار با حمید سوریان قهرمان کشتی فرنگی جهان تاکید کرد: توفیقات شما برای ما و همه ملت ایران اسباب خوشحالی است و امیدواریم روز به روز شاهد توفیقات بیشتر شما باشیم.
وی با بیان اینکه ورزش و ورزشکاران از قدیم الایام در کشور ما مورد احترام بودهاند، گفت: علت عمده آن هم این بود که ورزشکاران نمونههایی از اخلاق بودند و مردم آنها را به جوانمردی، فتوت و حمایت از مظلوم میشناختند.
این مرجع تقلید اضافه کرد: در گذشته اگر در محله یک شروری پیدا میشد و قصد سویی به کسی داشت ورزشکار محل سینه خود را سپر میکرد و جلوی او میایستاد و آنها نیز از پهلوانان نامی حساب میبردند.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه ورزشکاران سابق اسوه تواضع بودند و امیدوارم این سنت در ورزشکاران جدید نیز باشد، به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام استناد کرده و گفت: ایشان تاکید میکنند شجاعترین و قویترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کند، این حدیث هم ارزش ورزش را بیان میکند و هم ارزش والاتر و مهمتر از ورزش را بیان میکند که ورزشکار باید به آن آراسته باشد.
وی بیان کرد: وقتی تخلفی از یک ورزشکار میشنویم نگران میشویم، ورزشکاران باید روحیه اخلاقی و پهلوانی را در خود تقویت کنند و امیدواریم شاهد افتخار آفرینی شما در میادین ورزشی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میادین ورزشی باشیم.
آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: الان شرایط به گونهای است که دشمنان به دنبال کوبیدن ما هستند، اما وقتی افتخار آفرینی به دست میآید سبب سرخوردگی آنها میشود. پیروزی مردم غزه و پیروزی که در سازمان ملل برای فلسطین به دست آمد برای جبهه استکبار و سردمداران آنها غیر منتظره است.
وی در بخش دیگری از سخنان کسب رتبه هفدهم المپیک از سوی کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران در میان 20 کشور در بازیهای المپیک لندن را ارزشمند توصیف کرد.
شیرازی در ادامه سخنان خود خواستار اهتمام بیشتر مردم به ورزش همگانی شد و با بیان اینکه سلامتی با ورزش گره خورده است، یادآور شد: باید به گونهای تبلیغ شود که مردم تنها تماشاچی ورزش نباشند بلکه خودشان هم به ورزش اهتمام داشته باشند چرا که ورزش همگانی جلوی بسیاری از ناهنجاریها را میگیرد و صدا و سیما نیز باید برای ترویج ورزش همگانی اقدام کند.
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