کلاف پیچ در پیچ تولید در خراسان رضوی/ گرهی که با دندان باز نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دستیابی به تولید داخلی و حذف رقیبان از میدان نیازمند برداشتن گام هایی محکم و انجام برنامه ریزی لازم است زیرا امروز گره عرصه تولید را با دست می توان باز کرد اما با گذشت زمان گره های تولید داخل را که به یک کلاف پیچ در پیچ تبدیل می شود حتی با دندان نیز نمی توان باز کرد.

تولید داخلی با تعلل و سیاست های یک بام و دو هوا راه به جایی نمی برد، این عرصه خطیر نیازمند کمی دلسوزی و فراهم کردن زیرساخت ها است چرا که فرزندان این مرز و بوم و ثروت های این کشور چیزی از نمونه خارجی نه تنها کم ندارد بلکه فراتر از سایر کشورها دارای نیروی انسانی متخصص و سرمایه و امکانات فراوان است.

برنامه ریزی برای به کارگیری سرمایه

سرمایه و ثروتی که تنها کافی است با کمی دقت و برنامه ریزی به کار گرفته شود آنگاه مشاهده می کنیم که چرخ های تولید با شدت و سرعت شروع به چرخش کرده و توسعه اقتصادی در این کشور اتفاق می افتد.

خبرنگار مهر در رابطه با تولید داخلی و موانع پیش رو نظر حجت الاسلام محمد پژمانفر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی را جویا شده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: مطابق آمارهای ارائه شده این استان از ابتدای سال جاری تاکنون تنها توانسته 30 درصد در زمینه تولید داخلی موفق عمل کند.

حجت الاسلام پژمانفر اظهار کرد: این استان با 5 هزار و 800 واحد صنعتی باید در سال تولید ملی حداقل به 70 درصد موفقیت دست می یافت اما اکنون به جرات می توان گفت این استان 70 درصد در زمینه تولید ناموفق بوده است.

وی با تاکید بر اینکه شاید علت اصلی در تحقق نیافتن تولید به ضعف زیرساخت ها بازگردد، افزود: امروز در شرایط تحریم و فشار اقتصادی همه باید دست به دست هم بدهیم تا تولید داخل جانی دوباره بگیرد زیرا با تعلل نمی توان به تولید دست یافت.

آستین ها را بالا بزنیم

وی یادآور شد: امروز اگر آستین ها را برای دست یابی به تولید داخلی بالا نزنیم باید پرونده ی تولید را نیز در کنار سایر پرونده ها به گرو و غبار فراموشی بسپاریم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاکید کرد: وقتی نگاهی به لیست کشورهایی با ظرفیت بالای تولید و صدور کالا می اندازیم، نام کشورهایی را مشاهده می کنیم که نه پتانسیلی برای تولید دارند و نه سرمایه ای و ثروتی که به آن بنازند اما همین کشورها آنچنان در زمینه تولید و صادرات موفق عمل کرده اند که در تمام جهان کالاهای تولیدشان جزء پرطرفدارترین ها است.

وی تصریح کرد: کشورهایی که امروز داعیه دار تولید و صدور کالا هستند با برنامه ریزی پیش رفته اند بنابراین ما نیز باید با فراهم کردن زیرساخت ها و ترسیم نقشه راه موانع تولید را از سر راه برداریم تا به تولید داخلی دست یابیم.

بر پایه این گزارش برخی از صاحب نظران و کارشناسان نیز معتقدند دستیابی به تولید داخلی و توسعه اقتصادی نیازمند به کارگیری سرمایه های اجتماعی و نیروهای متخصص است زیرا غفلت از این دو مولفه سبب نرسیدن کشور به تولید انبوه می شود.

بدون دخالت سرمایه های اجتماعی توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در زمینه به کارگیری سرمایه های اجتماعی نیز گفت: بدون دخالت سرمایه های اجتماعی توسعه اقتصادی و تولید داخلی امکان پذیر نیست و در این راستا باید با حفظ سرمایه های اجتماعی زمینه رشد و پیشرفت بیشتر جامعه را فراهم کرد.

هاشم بنی هاشمی اظهار کرد: حفظ سرمایه های اجتماعی و انسانی راهکاری مهم برای کاهش هزینه های تولید و دستیابی به توسعه اقتصادی است و سبب می شود هر یک از افراد جامعه با کسب یک مهارت به چرخه تولید و افزایش سرمایه و توسعه اقتصادی کمک کند.

سرمایه های اجتماعی حلقه ای مفقود

وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی زمانی در یک جامعه روی می دهد که بسترهای اجتماعی فراهم باشد، افزود: هر یک از افراد جامعه علاوه بر اینکه از منافع عضویت در جامعه بر خوردار است می تواند با فراگیری و کسب یک مهارت مشارکت خود را در جامعه گسترش داده و به نوعی در قالب کارگاه های کوچک به عرصه تولید کمک کرده و در توسعه سرمایه های اقتصادی نقش آفرین باشد.

بنی هاشمی با اشاره به نقش متقابل توسعه صادرات با شاخص های اجتماعی نیز بیان کرد: توسعه صادرات و نتایج حاصل از آن نیز با شاخص های اجتماعی و پیشرفت در عرصه صدور کالا ارتباط دارد اما امروز سرمایه اجتماعی از حلقه های مفقود شده در فرایند توسعه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اهمیت سرمایه های اجتماعی به قدری بالاست که بسیاری از صاحب نظران از آن با عنوان سرمایه ای نامرئی نام می برند، گفت: امروزه یکی از عوامل موثر برتوسعه و پیشرفت کشور دارا بودن سرمایه های اجتماعی کافی است.

رهایی از اقتصاد تک محصولی

وی تصریح کرد: امروزه به همگان اثبات شده که بدون سرمایه های اجتماعی توانمند امکان توسعه اقتصادی و دستیابی به تولید وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستیابی به بازارهای جهانی عنوان کرد: شرط دستیابی به بازارهای جهانی نیز توجه به مولفه سرمایه اجتماعی، رهایی از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این استان باید توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک هدف کلان برنامه ریزی شود زیرا با تحقق این امر یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

وی سپس با بیان اینکه مطابق آمارها در 4 ماهه ابتدای سال جاری 874 هزار تن کالا از گمرکات استان صادر شده، افزود: ارزش کالاهای صادرشده 620 میلیون دلار بوده است.

وابستگی به نفت و تاثیرپذیری از نوسان بازارهای جهانی

وی با تاکید بر اینکه اهمیت صادرات کالا بسیار بالاست، اظهار کرد: وابستگی به نفت سبب می شود بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسانات مربوط به بازارهای جهانی نفت قرار بگیرد و به طور مستقیم به اقتصاد داخلی کشور ضربه وارد کند.

بنی هاشمی عنوان کرد: وابستگی به نفت پیامدهای زیادی را برای اقتصاد کشور به ویژه خراسان رضوی به دنبال داشته که از جمله این موارد ایجاد عدم ثبات در وضعیت کلان اقتصاد کشور و تبعات منفی آن بوده است.

وی گفت: وابسته بودن به نفت و درآمدهای ناشی از آن سبب تک محصولی شدن اقتصاد شده است و این امر نشان می دهد سایر بخش های اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی نتوانسته اند درآمدهای ارزی را برای رونق اقتصاد کسب کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وابستگی به نفت فرصت‌های اقتصادی را ازبین می‌برد، افزود: در صورت رهایی از وابستگی به نفت، اقتصاد از حالت تک محصولی خارج می شود و آنگاه می توانیم بدون نیاز به پول حاصل از فروش این ماده شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم.

وی با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که فرمودند امیدواریم روزی برسد که در چاه های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را از این وابستگی نجات دهیم، بیان کرد: به نظر می رسد که باید طرحی در خصوص حذف درآمد نفت از بودجه توسط مجلس تهیه شود چرا که این امر می تواند راه نجاتی برای اقتصاد نظام اسلامی باشد.

ظرفیت های پنهان

بنی هاشمی یادآور شد: ایران اسلامی به ویژه خراسان رضوی دارای ظرفیت های پنهان و پتانسیل های بسیاری است به عنوان نمونه در استان ما سرمایه ها و ثروت هایی نظیر زعفران، پسته و زرشک وجود دارد که می توان تنها با بهره گیری از این سه محصول به استقلال اقتصادی و توسعه صادرات دست یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی دیگر دولت باید با ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و ارائه تسهیلات کافی به افزایش ثروت و حجم صادرات کمک های فراوانی کند.

گزارش: مرضیه صاحبی