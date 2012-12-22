۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۰۱

اجرای طرح قاضی مدرسه/ ورود قضات به کلاسهای درس مدارس

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد: با اجرای طرح "قاضی مدرسه" قضات وارد مدارس شده و پاسخگوی سوالات دانش آموزان هستند.

اسد الله جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه "طرح قاضی مدرسه" را در تمامی استانهای کشور اجرایی کرد.

وی افزود: در این طرح قضات وارد مدارس شده و دانش آموزان می توانند در مورد انواع جرم و مجازاتها و راههای پیشگیری از آن مطلع شوند.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: اعزام قضات به مدارس سطوح مختلف برای اولین بار از چند سال قبل به صورت آزمایشی و سپس سازمان‌یافته و منظم در شهر مشهد آغاز و تعداد زیادی از مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف از محاسن این طرح بهره‌مند شدند و نتیجه مثبت آن به تمامی استانهای کشور منتقل شد.

