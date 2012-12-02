فسیل های کشف شده در زنجان به 7 هزار قطعه رسید

مرتضی صمیمی فرد در گفتگو با مهر افزود: اکتشافات صورت گرفته در چهار منطقه استحفاظی استان صورت گرفته که شامل ایجرود، نوکیان و بندرگاه طارم و شناط ابهر است.

وی با بیان اینکه در برخی نقاط عمق کاوش به 15 متر نیز رسیده است افزود: از این کاوش های صورت گرفته فسیل های مربوط به دو دوره کشف شده که بالغ بر دو هزار قطعه بودند که قدمت های آنها به 23 تا 50 میلیون سال در ایجرود و 161 میلیون سال در ابهر می رسید.

مدیر موزه تاریخی و تاریخ طبیعی استان زنجان گفت: با کشفیات صورت گرفته مجموع کل فسیل های زنجان به هفت هزار قطعه رسید که در کشور بی نظیر است.

صمیمی فرد همچنین به وجود دو قطعه تاریخی در موزه تاریخ طبیعی اشاره کرد و گفت: یکی از این شی ها مهر سنگی است که در چهار طرف آن نوشته هایی حک شده است و از سنگ یشم ساخته شده که متعلق یه دوره هخامنشی و زمان داریوش اول است که از یک مجموعه دار خریداری شده است و دیگری مربوط به چهارهزار سال پیش است.