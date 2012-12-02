پایان هفته هفتم مسابقات/ نماینده جاجرم به صدر جدول بازگشت

منوچهر قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر شنبه در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی دو دیدار در جاجرم و بجنورد برگزار شد که در نخستین دیدار تیم آهن آلات محمدی جاجرم در خانه با نتیجه پنج بر سه برابر جوارشی سنخواست به برتری دست یافت و با 14 امتیاز به صدر جدول این رقابت ها بازگشت.

وی افزود: در دیگر دیدار این هفته تیم انتظار بجنورد برابر پرسپولیس ایرج اسفراین با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید و با 13 امتیاز در یک قدمی آهن آلات صدرنشین در رده دوم جدول ایستاد.

به گفته قلی زاده دیگر دیدار این هفته قرار بود بین تیم های همشهری گلستان ثامن و شهاب نوین شیروان برگزار شود که به علت برخی مشکلات موجود، به وقت دیگری موکول شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس در پایان هفته هفتم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی تیم آهن آلات محمدی جاجرم با 14 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، انتظار بجنورد با 13 امتیاز در رده دوم جای گرفته است و جوارشی سنخواست نیز با 12 امیتاز در رده سوم قرار دارد.

رقابت های قهرمانی فوتسال خراسان شمالی با شرکت شش تیم آهن آلات محمدی جاجرم، شهاب نوین شیروان، گلستان ثامن شیروان، جوارشی سنخواست و پرسپولیس ایرج اسفراین در حال برگزاری است.

در پایان این مسابقات، تیم قهرمان به عنوان نماینده استان جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ دسته سه فوتسال کشور را کسب می کند.