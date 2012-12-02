جزئیات مرتبه علمی اساتید موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاخصهای لازم برای تاسیس یک موسسه غیردولتی غیرانتفاعی با کیفیت تا پایان برنامه پنجم توسعه به تازگی بررسی و اعلام شده است، به تعداد هیأت علمیهایی که در هر مقطع تحصیلی این موسسات نیاز است، اشاره کرد و گفت: تعداد هیأت علمی در این موسسات برای مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته همانند دانشگاههای دولتی و مطابق با سنوات گذشته همچنین با رویکرد استفاده از استادان دولتی نیمه وقت است.

به گفته وی در کاردانی 2 مربی تمام وقت با تخصص مرتبط، در مقطع کارشناسی ناپیوسته 3 مربی تمام وقت با تخصص مرتبط، در مقطع کارشناسی پیوسته یک مربی تمام وقت، یک استادیار تمام وقت یا دو مربی تمام وقت همچنین یک استادیار نیمه وقت با تخصص مرتبط، در مقطع کارشناسی ارشد یک استادیار تمام وقت و دو استادیار نیمه وقت با تخصص مرتبط برای موسسات غیردولتی مورد نیاز است.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تعداد هیأت علمی در مقطع دکتری را همانند دانشگاههای دولتی اعلام کرد و در این باره ادامه داد: حداقل یک دانشیار متخصص تمام وقت یا استادیار با حداقل پنج سال سابقه با راهنمایی 5 پایان نامه کارشناسی ارشد همچنین داشتن 3 مقاله علمی پژوهشی در سه سال اخیر نیاز است.

حسنی با بیان اینکه ممکن است موسسه ای فاقد دانشیار باشد، تاکید کرد: در این زمینه موافقت شد سه استادیار متخصص تمام وقت با حداقل 8 سال سابقه کار و داشتن یک مقاله علمی پژوهشی در سه سال اخیر و راهنمایی دو پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در این موسسات فعالیت کند.

وی همچنین با یادآوری این موضوع که گروه هنر به لحاظ ماهیت رشته ای مقداری از نظر هیأت علمی در چند سال اخیر دارای شاخصهای پایین تری است، ادامه داد: برای مقطع کاردانی دو مربی تمام وقت با تخصص مرتبط و در کارشناسی ناپیوسته به جای سه مربی دو مربی برای رشته های هنر در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین به تعداد هیأت علمی در سایر مقاطع گروه هنر اشاره کرد و اظهار داشت: در کارشناسی پیوسته سه مربی تمام وقت یا دو مربی تمام وقت، یک استادیار نیمه وقت تعیین اما استادیاری تمام وقت حذف شد.

به گفته حسنی، در کارشناسی ارشد یک استاد تمام وقت و استادیار نیمه وقت با تخصص مرتبط همچنین در دوره دکتری مطابق با ضوابط دانشگاههای دولتی یعنی سه استادیار متخصص تمام وقت با 8 سال سابقه کار خدمت(استادیار پایه 8) با دو مقاله علمی پژوهشی تعیین شد.