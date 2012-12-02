  1. بین الملل
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۸:۱۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

آسیا
- در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان 4 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

خاورمیانه
- پلیس بحرین با استفاده از گاز اشک آور به معترضین حمله کرد.

شمال آفریقا
- محمد مرسی رئیس جمهور مصر 15 دسامبر را زمان همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور اعلام کرد.
- نیروهای امنیتی تونس با گاز اشک آور به تظاهرات کنندگان حمله کردند.

اروپا
- آلمان اعلام کرد که به حمایت خود از رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
- فرانسه از رژیم صهیونیستی خواست که شهرک سازی در کرانه باختری را متوقف کند.
- "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس از رژیم صهیونیستی خواست که از تصمیم خود برای احداث 3 هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری صرفنظر کند.

آمریکا
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری میلادی وزیر دفاع جدید این کشور را تعیین خواهد کرد.

کد مطلب 1755876

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