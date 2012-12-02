اروپا با پروژه گازی خزر تنش آفرینی می کند/ پروژه سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، آلکساندر بلوخین سفیر روسیه در ترکمنستان گفت: خط لوله‌ای که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق دریای خزر به اروپا منتقل کند یک پروژه سیاسی است.

وی در عین حال اضافه کرد که این خط لوله نه تنها به امنیت انرژی اروپا کمک نمی کند بلکه تنش آفرین نیز هست.

سفیر روسیه در ترکمنستان که در یک کنفرانس مطبوعاتی در عشق آباد صحبت می کرد، افزود: پروژه خط لوله "ترانس کاسپین" هیچ تاثیری بر امنیت انرژی اروپا ندارد و انتقال 10 میلیارد متر مکعب ظرفیت گاز در مقایسه با کل گاز مصرفی و مورد نیاز اروپا بسیار کم است و این پروژه بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است.

روسیه این پروژه را پیشتر بعنوان دخالت در امور کشورهای منطقه و مضر برای منطقه عنوان کرده بود.

بلوخین افزود: پنج کشور از جمله روسیه، ایران، و قزاقستان نیاز دارند تا به صورت مشترک این تصمیم زیر بنایی را اتخاذ کنند زیرا در غیر این صورت هرج و مرج کامل در دریای خزر رخ خواهد داد و ما بستری برای تنشی دیگر خواهیم شد.