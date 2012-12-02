پروژه نساجی حجاب از طرح های مهم و برجسته صنعتی چهار محال و بختیاری است

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصول نساجی حجاب چادر مشکی است که ظرفیت این محصول 10 میلیون متر مربع است.
وی تصریح کرد: اشتغال این طرح 200 نفر و سرمایه گذاری آن 250 میلیارد ریال است.
کرمی ادامه داد: این طرح در شهرستان شهرکرد اجرا شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: متالوژی آسیا از دیگر طرح های مهم و برجسته صنعتی در این استان است که محصول آن فرومنگنزو پر کربن است.
کرمی بیان داشت: ظرفیت طرح متالوژی آسیا 15 هزار تن است و اشتغال آن 90 نفر است.
وی یادآور شد:170 میلیارد ریال سرمایه گذاری این طرح است که در شهرستان شهرکرد در شهرک صنعتی بن اجرا شده است.
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