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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

کرمی در گفتگو با مهر:

پروژه نساجی حجاب از طرح های مهم و برجسته صنعتی چهار محال و بختیاری است

پروژه نساجی حجاب از طرح های مهم و برجسته صنعتی چهار محال و بختیاری است

شهرکرد- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: کارحانه نساجی حجاب از طرح های مهم و برجسته صنعتی چهار محال و بختیاری است.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصول نساجی حجاب چادر مشکی است که ظرفیت این محصول 10 میلیون متر مربع است.

وی تصریح کرد: اشتغال این طرح 200 نفر و سرمایه گذاری آن 250 میلیارد ریال است.

کرمی ادامه داد: این طرح در شهرستان شهرکرد اجرا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: متالوژی آسیا از دیگر طرح های مهم و برجسته صنعتی در این استان است که محصول آن فرومنگنزو پر کربن است.

کرمی بیان داشت: ظرفیت طرح متالوژی آسیا 15 هزار تن است و اشتغال آن 90 نفر است.

وی یادآور شد:170 میلیارد ریال سرمایه گذاری این طرح است که در شهرستان شهرکرد در شهرک صنعتی بن اجرا شده است.

کد مطلب 1755901

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