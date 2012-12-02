کرمی در گفتگو با مهر: پروژه نساجی حجاب از طرح های مهم و برجسته صنعتی چهار محال و بختیاری است

شهرکرد- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: کارحانه نساجی حجاب از طرح های مهم و برجسته صنعتی چهار محال و بختیاری است.