پیروزی یوونتوس در دربی تورین

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شب شب با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که یوونتوس در حضور 41 هزار تماشاگر ورزشگاه خود موفق شد با نتیجه 3 بر صفر تورینو را از پیش رو بردارد.

در این دیدار کلودیو مارکیزیو (57 و 84)، سباستین جووینکو (67) برای یووه گلزنی کردند. آندره‌آ پیرلو هم در دقیقه 41 یک ضربه پنالتی برای یووه را از دست داد.

در روز نخست از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا هم جمعه شب میلان با نتیجه 3 بر یک در خانه کاتانیا به پیروزی دست یافت.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* ناپولی - پسکارا

* اودینزه - کالیاری

* سیه‌نا - رم

* لاتزیو - پارما

* اینتر - پالرمو

* جنوآ - کیه‌وو

* بولونیا - آتلانتا

* فیورنتینا - سامپدوریا

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 35 امتیاز

2- ناپولی 30 امتیاز

3- فیورنتینا 28 امتیاز

4- اینتر 28 امتیاز

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18- سیه نا 11 امتیاز – تفاضل گل 1-

19- بولونیا 11 امتیاز – تفاضل گل 4-

20- پسکارا 11 امتیاز – تفاضل گل 16-