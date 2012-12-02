  1. ورزش
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۸

هفته پانزدهم سری آ؛

پیروزی یوونتوس در دربی تورین

پیروزی یوونتوس در دربی تورین

هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی یونتوس در دربی تورین و تثبیت صدرنشینی شاگردان آنتونیو کونته پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شب شب با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که یوونتوس در حضور 41 هزار تماشاگر ورزشگاه خود موفق شد با نتیجه 3 بر صفر تورینو را از پیش رو بردارد.

در این دیدار کلودیو مارکیزیو (57 و 84)، سباستین جووینکو (67) برای یووه گلزنی کردند. آندره‌آ پیرلو هم در دقیقه 41 یک ضربه پنالتی برای یووه را از دست داد.

در روز نخست از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا هم جمعه شب میلان با نتیجه 3 بر یک در خانه کاتانیا به پیروزی دست یافت.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* ناپولی - پسکارا
* اودینزه - کالیاری
* سیه‌نا - رم
* لاتزیو - پارما
* اینتر - پالرمو
* جنوآ - کیه‌وو
* بولونیا - آتلانتا
* فیورنتینا - سامپدوریا

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 35 امتیاز
2- ناپولی 30 امتیاز
3- فیورنتینا 28 امتیاز
4- اینتر 28 امتیاز
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18- سیه نا 11 امتیاز – تفاضل گل 1-
19- بولونیا 11 امتیاز – تفاضل گل 4-
20- پسکارا 11 امتیاز – تفاضل گل 16-

کد مطلب 1755914

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