جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی مشکلات نمایشگاه مذکور گفت: دیروز اعلام شد که نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی اواخر آذر برگزار میشود و با توجه به اینکه سال گذشته نمایشگاه تقویم و سررسید از برگزاری این نمایشگاه تاثیر منفی گرفت، تصمیمی به برگزاری نمایشگاه گاهشمار ایرانی در آن ایام نداریم.
وی تاکید کرد: با اینکه نمایشگاه گاهشمار ایرانی فراخوانی برای ثبت نام از شرکت کنندگان نداده و در واقع وارد فاز اجرایی خود نشده، برگزار نشدن نمایشگاه را در این ایام به اطلاع برخی از شرکت کنندگان دورههای قبل رساندیم.
رئیس این نمایشگاه گفت: سال گذشته هم نمایشگاه چاپ و بستهبندی قرار بود شهریور ماه برگزار شود و به همین خاطر ما برای برگزاری نمایشگاه گاهشمار ایرانی در اواخر آذر برنامهریزی کردیم، اما به یک باره مسئولان نمایشگاه چاپ تصمیم گرفتند آن را در همین ایام برگزار کنند.
ذکایی ادامه داد: با توجه به اینکه نمایشگاه گاهشمار ایرانی برخلاف نمایشگاه چاپ و بستهبندی از یارانههای دولتی استفاده نمیکند و حامی مالی هم ندارد، طبیعتاً رقابت نابرابری شکل میگیرد و لذا ضرورتی نمیبینیم نمایشگاه را در همزمان یا در زمانی نزدیک به آن برگزار کنیم.
وی همچنین به مشکلات تولید در حوزه تقویم و سررسید اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام تولیدکنندگان این حوزه شمارگان تقویم و سررسید به طور قابل توجهی کاهش یافته و از سوی دیگر سفارشدهندگان هم سفارشهای خود را کاهش دادهاند و این حوزه از تولید وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
رئیس نمایشگاه گاهشمار ایرانی با بیان اینکه «احتمال برگزار نشدن دوره سوم این نمایشگاه در سال جاری وجود دارد» در عین حال گفت: اگر برخی از این مشکلات برطرف شود، این احتمال هم هست که دوره سوم نمایشگاه را در بهمنماه برگزار کنیم.
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