فرودگاه شهرکرد موقوفه است/ موظف کردن فرودگاه برای پرداخت 360 میلیون تومان

حجت السلام سید محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرودگاه این استان تا کنون پولی به این اداره کل پرداخت نکرده است.

طباطبایی ادامه داد:استاندار این استان مدیر فرودگاه را موظف کرده که 360 میلیون تومان از طریق فرودگاه کشور به اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان پرداخت کند.

در سال های اخیر دید مردم نسبت به وقف تقویت شده است

وی با بیان اینکه وقف را در جامعه باید احیا کرد، بیان داشت: در سال های اخیر دید مردم نسبت به وقف تقویت شده است و در نتیجه تعداد وقف ها بیشتر شده است.

طباطبایی یادآور شد: کمک به افراد نیازمند، ایتام، بیماران خاص و... نیز می تواند یک نمونه از وقف باشد.

وقف صدقه جاریه است

طباطبایی با اشاره به اینکه وقف صدقه جاریه است، عنوان کرد: اگر افرادی باشند که دوست دارند واقف باشند اما به جهت اینکه دارایی آنچنانی ندارند می توانند از وقف تجمیعی بهره ببرند.

وی اذعان داشت: سال گذشته وقف تجمیعی در بین کارمندان شروع شده که کارمندان می توانند به صورت اختیاری در این وقف شرکت کنند و بعد از مدتی به خریداری یک موقوفه بپردازند.