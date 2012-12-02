به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ادامه بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از گذشت یک هفته تعطیلی مجلس شورای اسلامی امروز دوباره از سر گرفته شد.

مهرداد بذرپاش به عنوان اولین مخالف این طرح اظهار داشت: امروز که روز قانون اساسی است می خواهیم قانونی را تصویب کنیم که مغایر 5 اصل قانون اساسی است.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان در خصوص بندهایی از این قانون نظر مخالف است و همچنین برخی مفاد این قانون مغایر قانون اساسی است چرا اصرار بر تصویب آن دارید.



بذرپاش اظهار داشت: این قانون به صورت خفیف در سال 60 و 64 توسط شورای نگهبان رد شد در سال 78 نیز استفساریه ای از شورای نگهبان در این خصوص گرفته شد که شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد و هنوز مصوبه سال 78 در صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.



وی اظهارداشـت: ما که نمی خواهیم مثل مجلس ششم بگوییم با اینکه شورای نگهبان مصوبه را رد می کند اما ما تصویب می کنیم تا به مجمع برود.



نماینده مردم تهران با اشاره به مسائل اقتصادی و شرایط کنونی کشور اظهار داشت: با توجه به این شرایط چه ضرورتی برای تعجیل در تصویب این طرح است و این در حالی است که خیلی از نمایندگان نتوانستند به طور کامل این طرح را مطالعه کنند..



بذرپاش با انتقاد از اینکه هنوز نظر کارشناسی کمیسیون های امنیت ملی، قضایی در این خصوص اعلام نشده است، اظهار داشت: تنها نمایندگان محترم در کمیسیون شوراها در این خصوص اعلام نظر کرده اند. کمیسیون فرهنگی نیز با کلیات این طرح مخالف است و این روال نشان می دهد که بر روی این طرح کار کارشناسی نشده است.



وی با بیان اینکه این طرح نیز به سرنوشت سایر طرح ها دچار می شود و به مجمع خواهد رفت، گفت: آیا مشکلات معیشتی مردم ضرورتی ندارد و باید وقت مجلس را به این طرح بدهیم .



عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه دو محور در این قانون نسبت به سایر محورها و بحث ها مهم تر است، گفت: اصل 35 این قانون کاملا مغایر قانون اساسی است و اصل 62 قانون اساسی شرایط کاندیداها را برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به عهده قانونگذار می گذارد اما اصل 35 این طرح این راه را برای قانونگذار بسته است.



وی با انتقاد از شرایط ثبت نام کنندگان در این قانون گفت: برخی اظهار داشتند که تعداد زیاد ثبت نام کنندگان در ادوار مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری موجب وهن نظام شده است اما آیا کسی که چند صد امضا از مسئولان نظام و علما جمع می کند و بعد توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شود موجب وهن نظام نخواهد شد.



بذرپاش در بیان نواقصی در خصوص طرح مذکور گفت: شاید کاندیداها اسامی امضا کنندگان را منتشر کنند و آیا کسی که امضا نمی گیرد و به طور مستقل حضور می یابد باید توسط شورا رد شود یا تایید شود؟



نماینده مردم تهران تصریح کرد: چرا می خواهیم رقابت جمع آوری امضا راه بیندازیم در حالی که می دانیم برخی ها به طور مستقل در انتخابات شرکت می کنند.



وی با اشاره به اینکه برخی ها می گویند این قانون به نوعی گرته برداری از قانون انتخابات فرانسه است، گفت: انتخابات فرانسه را هم دیدیم که آخرش امثال سارکوزی انتخاب شدند.



بذرپاش با بیان اینکه حتی نظر مرکز پژوهش ها که مخالف بود در این طرح لحاظ نشده است، گفت: چه عجله ای داریم که بدون لحاظ نظرات کارشناسی بخواهیم این قانون را تصویب کنیم.