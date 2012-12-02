  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

حجت الاسلام میرعمادی:

حضور پرشور در استقبال از ضریح امام حسین نشانه ارادت بروجردیها به اهل بیت است

حضور پرشور در استقبال از ضریح امام حسین نشانه ارادت بروجردیها به اهل بیت است

بروجرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: حضور پرشور در استقبال از ضریح امام حسین نشانه ارادت مردم بروجرد به اهل بیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در جمع استقبال کنندگان از ضریح مطهر امام حسین(ع) در بروجرد اظهار داشت: حضور پرشور مردم این شهرستان از منطقه پل سفید تا بروجرد نشان دهنده ارادت آنها به اهل بیت و ائمه اطهار است.

وی افزود: امروز مردم به عشق اباعبدالله الحسین(ع) از اول صبح در مسیر عبور کاروان نور ایستاده و منتظر زیارت ضریح مطهر بودند که این امر حکایت دلدادگی این مردم به اهل بیت و به ویژه حضرت سیدالشهدا(ع) دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تقدیر از مردم شهرستان بروجرد تصریح کرد: امروز به واسطه عنایت پروردگار به مردم این سرزمین، شور و شعف حسینی بر استان حاکم و موجب شده که مردم اینچنین به استقبال بیایند.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با اشاره به حضور پرشور مردم لرستان در عزداری های محرم و روزهای عاشورا و تاسوعا اظهار داشت: مردم لرستان در عزاداری های دهه اول محرم عشق و ارادت خود را به سید الشهدا(ع) نشان دادند.

وی با تاکید بر اینکه عشق و ارادت مردم لرستان به اهل بیت وصف ناپذیر است، بیان داشت: مردم بروجرد مانند تاسوعا و عاشورای امسال استقبال پرشوری از ضریح سید الشهدا داشتند.

بنابر این گزارش کاروان "سفینه النجاه" شب گذشته در میان خیل عظیم مردم عزادار و ولایتمدار بروجرد در میدان راهنمایی این شهرستان مستقر شد و پس از آن سپاه ناحیه بروجرد میزبان این کاروان بود.

کد مطلب 1755958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها