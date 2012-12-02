  1. اقتصاد
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۰

جدول قیمت انواع ارزدر یکشنبه/

قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند

قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه دوازدهم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2458 تومان، یورو 3191 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1375 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24576

24576

یورو

31914

31914

درهم امارات

6690

6690

لیرترکیه

13751

13751

یوآن چین

3947

3947

روپیه هند

453

453

روبل روسیه

796

796

یکصد ین ژاپن

29800

29800

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000
 
کد مطلب 1755968

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