قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2458 تومان، یورو 3191 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1375 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل است: