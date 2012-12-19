47 میلیون قطعه طیور در برابر بیماری آنفلوانزا ایمن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دیانت مقدم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ضدعفونی کردن 26 هزار دستگاه خودرو و مصرف 325 میلیون دز واکسن برای ایمن سازی47 میلیون قطعه طیور در استان از جمله اقدامات در جهت پیشگیری از بروز بیماری یاد شده است.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: با توجه به بررسی های به عمل آمده در سال جاری، موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان تاکنون مشاهده نشده است.

دیانت مقدم تصریح کرد: عدم وجود بیماری یادشده که جزء بیماریهای مشترک بین انسان و دام است طی اجرای طرح پایش هدفمند آنفلوانزای پرندگان در سال جاری به اثبات رسید که طی آن نمونه برداری از 3 هزار قطعه مرغ و خروس روستایی و همچنین 2 هزار و 200 قطعه طیور از 66 واحد مزارع پرورش طیور صنعتی استان شامل واحدهای مرغ مادر، تخمگذار تجاری، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ انجام شد و نتایج آزمایشگاهی عدم وجود سویه های H5و H7 را تائید کردند.

وی گفت: بروز همه گیری آنفلوانزای پرندگان طی سال های گذشته در طیور صنعتی و بومی احتمال وجود آلودگی و گردش ویروس آنفلوانزای تیپ های مختلف در طیور بومی و صنعتی و حتی وحشی کشور را بالا برده است و هرساله با مهاجرت و جابجایی پرندگان مهاجر، احتمال ورود ویروس های جدید و حتی تیپ های نامتعارف در کشور وجود دارد.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی بیان کرد: در این میان پرندگان روستایی به عنوان ناقل و مخزن ویروس آنفلوانزا عمل کرده و حتی در جمعیت حساس، احتمال بروز بیماری و متعاقب آن تکثیر و دفع ویروس وجود دارد.

دیانت مقدم اظهار کرد: این پرندگان به عنوان عامل واسط محسوب شده و جهش ژنتیکی ویروس در آنها به راحتی قابل انتقال به طیور صنعتی است که در این صورت صنعت مرغداری به صورت جدی تهدید خواهد شد لذا لازم است با اجرای طرح هایی نظیر طرح پایش هدفمند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از بروز این بیماری مخاطره آمیز پیشگیری شود.