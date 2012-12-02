کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان ویژه مربیان مهدهای کودک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی کارشناسان شبکه بهداشت مباحثی از قبیل اهمیت دندان های شیری و راه های پیشگیری از پوسیدگی آنها، بهره گیری از دو روش جدید پیشگیری از پوسیدگی دندان های کودکان، شیاربندی دندان ها و فواید آن، روش های صحیح مسواک زدن و نخ کشیدن و مراقبت از دندان ها با استفاده از فلورید تراپی را به مربیان آموزش دادند.

کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان با هدف آشنایی و آگاهی بیشتر مربیان مهدهای کودک از موضوعات و برنامه های پیشگیرانه دهان و دندان است.

در پایان این کارگاه مصوب شد کارشناسان بهداشت و درمان بازدیدهای منظم و دوره ای از مهدهای کودک داشته و در این زمینه همکاری لازم با آنها به عمل آید.

برگزاری کارگروه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

جلسه هم اندیشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با حضور کلیه اعضای کارگروه با هدف بررسی وضعیت اعتیاد و روند آسیب های اجتماعی شهرستان در سالن اجتماعات اداره بهزیستی کامیارن برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران بر لزوم تشکیل این کارگروه به صورت ماهیانه و با ارائه راهکارهای علمی پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد و گفت: هدف اصلی از تشکیل این کارگروه، پیگیری و اجرای مصوبات بر اساس درصد تعیین شده برای هر یک از اعضا کارگروه است.

محمد ابراهیمی انجام کارهای فرهنگی در بحث پیشگیری از اعتیاد را به عنوان بهترین راه حل دانست و افزود: ایجاد و گسترش مکان های تفریحی ورزشی و ترغیب به ورزش، نظارت بیشتر بر فعالیت های دانش آموزان در مدارس و برگزاری جلسات مستمر پرسش و پاسخ و افزایش سطح آگاهی جوانان در مدارس و دانشگاه ها ازعوامل بازدارنده گرایش به اعتیاد است.

در پایان جلسه، حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در مورد کارها و فعالیت هایی که می تواند در پیشگیری از اعتیاد موثر باشد ارایه کردند و در مورد آنها بحث و تبادل نظر شد و مصوب شد در جلسه آتی اهم اقدامات انجام شده هر یک از ادارات مورد بررسی قرار گیرد.