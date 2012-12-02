تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات به معنای تایید تهمت تقلب در انتخابات 88 نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات علی مطهری عضو فراکسیون رهروان ولایت به عنوان یکی از موافقان طرح اظهار داشت: در جریان تصویب این طرح برخی آن را دخالت در اجرا و نظارت خواندند برخی هم گفتند این کار حذف رقبا است در حالی که هیچ کدام از اینها نیست چراکه قانون فعلی دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.

وی ادامه داد: برخی نیز می گویند اصلاح قانون انتخابات ارتباط با انتخابات گذشته ندارد و اصرار بر تصویب آن بیانگر این است که انتخابات گذشته دارای خللی بوده و تایید حرف کسانی است که می گویند در سال 88 تقلب شده است.

مطهری گفت: با این دید اصلا نمی توانیم قانون را تغییر بدهیم چون همیشه این ذهنیت پیش می آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده است.

وی با بیان اینکه در این طرح هنوز وزارت کشور مجری است اما هیات اجرایی در فوق او قرار می گیرد، گفت: وزیر کشور به همراه چند نفر دیگر از سایر قوا و معتمدان مردم هیات اجرایی را تشکیل می دهند که شبیه آنرا در شهرستان ها و بخش ها شاهد هستیم.

عضو فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه تشکیل چنین هیاتی کار معقول و حکیمانه ای است، گفت: اگر هم تا به حال این کار انجام نشده نقص بوده و در اکثر کشورها چنین هیات اجرایی وجود دارد.

مطهری با بیان اینکه در این طرح دولت مجری انتخابات است گفت: سیاستهای کلی توسط هیات اجرایی انجام می شود و البته تداخلی هم با وظایف شورا ندارد.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از نقاط قوت این طرح این است که کمیسیون بررسی انتخابات تقویت شده و اگر در تبلیغات تخریب صورت گیرد فرصتی برای احقاق حق فراهم می شود اما درانتخابات گذشته چنین شرایطی وجود نداشت.