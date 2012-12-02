1660مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهربابک انجام شد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طی این بازرسی های 62 واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده آنها به تعزیرات ارسال شد.

وی با تاکید براینکه میوه فروش ها نیز باید دارای ترازوی دیجتال باشند، گفت: برای این امر 15 روز مهلت در نظر گرفته شده و پس از آن با متخلفان برخورد خواهد شد.

اسدی ابراز داشت: عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، گرانفروشی و کم فروشی از جمله مهم ترین تخلفات انجام شده توسط واحدهای صنفی شهربابک است.

این مسئول تصریح کرد: شهروندان باید با مشاهده هر گونه تخلف مسئولین مربوطه را در جریان قرار دهند.

وی از عرضه 315 تن برنج در شهربابک خبر داد و افزود: قیمت هر کیلو این محصول430 تومان است.

