3.8 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به عشایر خراسان شمالی اختصاص یافت

موسی الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئله آبرسانی به عشایر خراسان شمالی با توجه به خشکسالی های سالیان اخیر و خشک شدن چشمه های عشایر و نیز کمبود اعتبار در این بخش، همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیریت امور عشایر استان محسوب می شد.

وی افزود: در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی برای حل این موضوع در مجموع سه میلیارد و 820 میلیون تومان اعتبار به منظور تامین آب آشامیدنی، بهسازی چشمه‌ها و قنوات و نیز اجرای خط انتقال آب در مناطق عشایری استان برای مدت دو سال اختصاص یافت.

شادمهر با اشاره به اینکه این اعتبار تقریبا با تمام بودجه 10 سال گذشته این بخش برابری می کند، اظهار داشت: در سال گذشته تنها حدود 300 میلیون تومان اعتبار به منظور آبرسانی به عشایر استان تخصیص یافت و از محل اعتبارات ملی طرح خدمات رسانی به کوچندگان نیز 100 میلیون تومان برای ساخت مخزن ذخیره آب شرب عشایر در قوره میدان مانه و سملقان و 170 میلیون تومان نیز برای طرح آبرسانی به مناطق قلیچ قامیش علیا و سفلای مانه تعلق گرفت.

شادمهر تصریح کرد: عشایر خراسان شمالی آب مورد نیاز خود را سیار و به صورت حمل با تانکر و یا از چشمه های بهسازی شده در مناطق ییلاقی و قشلاقی تامین می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی سه هزار و 265 خانوار عشایری با جمعیتی حدود 20 هزار نفر دارد که در قالب دو ایل و ‎ 38طایفه با شیوه های سنتی کوچرو و نیمه کوچرو با ‎ 700هزار راس دام خود بین نواحی ییلاقی و قشلاقی کوچروی می کنند.