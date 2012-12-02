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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

کریمی در گفتگو با مهر:

7 هزار تن گوشت قرمز بهداشتی در بازار همدان عرضه شد/ پلمپ 53 مرکز پخش فراورده دامی

7 هزار تن گوشت قرمز بهداشتی در بازار همدان عرضه شد/ پلمپ 53 مرکز پخش فراورده دامی

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال هفت میلیون و 939 هزار و 484 کیلوگرم گوشت قرمز بهداشتی در بازار استان همدان عرضه شده است.

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت در هشت کشتارگاه صنعتی گوشت قرمز استان همدان بیش از 32 هزار راس گوسفند و گوساله و گاو و بز کشتار شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان بیش از 72 کیلوگرم گوشت قرمز آلوده بوده است، عنوان کرد: این مقدار گوشت آلوده ضبط و معدوم شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از 55هزار و 624 مورد از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در استان همدان بازدید شده است، اظهار داشت: در این بازرسی ها بیش از 75 هزار کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف کشف و ضبط و معدوم شده است

کریمی مخصوص در ادامه عنوان کرد: امسال 53 مورد از مراکز پخش فرآورده های خام دامی استان همدان پلمپ و 84 مورد به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه از عرضه هفت میلیون و 766 هزار و813 قطعه مرغ در بازار همدان خبرداد و گفت: این مقدار گوشت سفید از پنج کشتارگاه در استان همدان به بازار توزیع شده است.

وی اضافه کرد: درهر کشتار گاه صنعتی 18 بازرس شامل دامپزشک، کارشناس و کاردان بهداشت و 13 ناظر ذبح شرعی بر کشتار دام نظارت می کنند.

کد مطلب 1756001

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