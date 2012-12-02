  1. فرهنگ و ادب
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

احسان نراقی درگذشت

احسان نراقی درگذشت

احسان نراقی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه فلسفه و جامعه‌شناسی شب گذشته در سن 86 سالگی درگذشت.

علی دهباشی، پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ و از دوستان احسان نراقی با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای نراقی شب گذشته ساعت 3 بامداد و پس از طی یک دوره بیماری در منزلش در تهران درگذشت.

جزئیات مراسم تشییع این نویسنده و جامعه‌شناس متعاقباً اعلام می‌شود.

احسان نراقی در سال 1305 به دنیا آمد. این نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی، تنها ایرانی است که معاون یونسکو بوده است.

پایان یک رویا، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، آئین جوانمردی (ترجمه از هانری کُربن)، اقبال ناممکن، آزادی، آنچه خود داشت، جامعه، جوانان، دانشگاه، غربت غرب، طمع خام و نظری به تحقیقات اجتماعی در ایراناز جمله کتاب‌های منتشر شده از احسان نراقی در ایران است.

کد مطلب 1756002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها