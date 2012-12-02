احسان نراقی درگذشت

علی دهباشی، پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ و از دوستان احسان نراقی با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای نراقی شب گذشته ساعت 3 بامداد و پس از طی یک دوره بیماری در منزلش در تهران درگذشت.

جزئیات مراسم تشییع این نویسنده و جامعه‌شناس متعاقباً اعلام می‌شود.

احسان نراقی در سال 1305 به دنیا آمد. این نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی، تنها ایرانی است که معاون یونسکو بوده است.

پایان یک رویا، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، آئین جوانمردی (ترجمه از هانری کُربن)، اقبال ناممکن، آزادی، آنچه خود داشت، جامعه، جوانان، دانشگاه، غربت غرب، طمع خام و نظری به تحقیقات اجتماعی در ایراناز جمله کتاب‌های منتشر شده از احسان نراقی در ایران است.