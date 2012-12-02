به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا به عنوان مخالف این طرح گفت: آیا ما اختیار داریم فراتر از قانون اساسی بخواهیم قانونی وضع کنیم چارچوب ما را قانون اساسی مشخص می کند.

وی با بیان اینکه خیلی ها انتخابات سال 88 را دچار تشکیک کرده اند و وظایف و عملکرد شورای نگهبان و وزارت کشور را زیر سوال برده اند گفت: اصلاح قانون انتخابات بعد از سال 88 چه پیامی برای جامعه خواهد داشت؟

وی گفت: این اصلاح پیام خوبی ندارد و بر این صحه می گذارد که انتخابات در سال 88 دچار تشکیک بوده به این ترتیب می خواهیم ساختار را تغییر دهیم.

عباسپور با بیان اینکه دوست عزیزم آقای بذرپاش گفت این طرح با 5 اصل قانون اساسی مغایرت دارد گفت: من می گویم این قانون با 10 اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم نقش شورای نگهبان را تضعیف کنیم و اختیارات این شورا را به نمایندگان ادوار مختلف بدهیم که برخی آنها با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند و البته همه آنها این طور نیستند.

وی گفت: ما با این کار وظیفه رجال شناسی را از شورای نگهبان گرفته و به نمایندگانی می دهیم که کاندیدا باید از آنها امضا جمع آوری کند.

نماینده مردم بوئین زهرا اظهار داشت: رئیس جمهور مردمی بودن خود را از دست می دهد وقتی بخواهد از 100 یا 300 نفر از سیاسیون برای تایید خود امضا جمع آوری کند.

وی ادامه داد: این قانون مغایر قانون اساسی است و در سال 60 و 64 نیز شبیه این قانون توسط شورای نگهبان رد شد.