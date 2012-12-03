کاهش استرس و تنهایی فضانوردان با ربات انسان نمای ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات از فناوری تشخیص گفتار و پردازش زبان طبیعی شرکت تویوتا برخوردار خواهد بود و قرار است پیام های صوتی از زمین را به "کوییچی کاواتا" فضانورد ژاپنی برساند.

طراحی مفهومی این روبات که توسط توموتاکا تاکاهاشی ارائه شده 29 نوامبر رونمایی شد. تاکاهاشی در زمینه ساخت روبات فعالیت های بسیاری داشته است از جمله ساخت چند روبات برای شرکت پاناسونیک.

این روبات خاص ایستگاه بین المللی، ظاهرا نسخه اصلاح شده آخرین روبات تاکاهاشی موسوم به "روبی" خواهد بود که 34 سانتی متر طول دارد و وزن آن یک کیلوگرم است.

با این حال این روبات فضایی با دوربین و نرم افزار تشخیص چهره واکاتا، تجهیز خواهد شد. این روبات از این دوربین برای عکس گرفتن از فضانورد ژاپنی و فرستادن آن به زمین استفاده خواهد کرد.

این پروژه با همکاری محققان دانشگاه توکیو در پاسخ به پیشنهاد سازمان اکتشاف هوافضای ژاپن انجام می شود.

این پژوهشگران امیدوارند این روبات بتواند سطح استرس و تنهایی فضانوردان طی یک دوره طولانی اقامت در ایستگاه بین المللی فضایی را کاهش دهد.

گفته می شود کار ساخت این روبات فوریه سال آینده میلادی به پایان برسد. دوقلوی این روبات بر روی زمین باقی می ماند تا کارهای روابط عمومی را انجام دهد.