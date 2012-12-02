  1. دين، حوزه، انديشه
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

شماره های جدید فصلنامه «کتاب نقد» منتشر شد

شماره های جدید فصلنامه «کتاب نقد» منتشر شد

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شصت و یکمین و شصت و دومین شماره فصلنامه انتقادی ـ فکری کتاب نقد با مقالات متنوعی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات متنوعی منتشر شده است. مبانی و کارکردهای ولایت فقیه از محمدجواد رودگر، امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه نوشته سیدسجاد ایزدهی و جایگاه قانون در حکومت ولایی به قلم فرج الله هدایت نیا از جمله این مقالات است.

همچنین بررسی تطبیقی حدود و اختیارات ولی فقیه از منظر امام خمینی و شهید صدر نوشته محمدجداری عالی، کارکردهای حکومت دینی و ولایت فقیه نوشته حمیدرضا شاکرین، کارکردهای ولایت فقیه در عرصه بنیان ها و نهادهای دینی به قلم علی ذوعلم و مبانی و کارکردهای ولایت فقیه از قاسم ترخان از دیگر مقالات منتشره است.

همچنین ترجمه انگلیسی خلاصه مقالات زیر نظر ابوالفضل ساجدی انجام شده است.

کد مطلب 1756056

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