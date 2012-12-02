به گزارش خبرگزاری مهر، 10 سال پیش در جریان یک درگیری و نزاع دسته جمعی در آبادان، سعید انصاری اهل جورقان از توابع استان همدان که به شغل نانوایی در شهر آبادان مشغول به کار بود در این نزاع با چاقو توسط عادل سلمانیان به قتل رسید که پس از بررسی های به عمل آمده و محرز شدن قتل عمد، قاضی اقدام به صدور رای قصاص برای قاتل کرد و قاتل برای اجرای حکم روانه زندان شد.

با دادخواست قاتل و والدین وی به معاون قضایی رئیس دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان خواستار جلب رضایت اولیای دم از سوی شورای حل اختلاف شدند و با موافقت مقام قضایی رسیدگی پرونده به شعبه 29 ویژه زندانیان محکوم به قصاص مجتمع چهار شورای حل اختلاف اهواز ارجاع شد.



در نهایت با تلاش و کوشش رئیس و اعضای شعبه 29 مجتمع چهار شورای حل اختلاف اهواز، این پرونده به صلح و سازش رسید.



حجت الاسلام عماره رئیس شعبه 29 ویژه زندانیان محکوم به قصاص مجتمع چهار شورای حل اختلاف اهواز در خصوص رسیدگی به این پرونده گفت: با ارجاع پرونده به این شعبه و در تماس تلفنی با اولیای دم برای رضایت، با درخواست صلح و سازش و مختومه شدن پرونده موافقت کرده اند.



وی افزود: به دلیل اینکه پدر و مادر مقتول ساکن جورقان استان همدان بوده اند و به علت کهولت سن نمی توانستند به اهواز بیایند شخصا و به اتفاق چند نفر با هماهنگی که صورت گرفته عازم همدان شدیم و جلسه صلح وسازش با همکاری شورای حل اختلاف جورقان در محل شورا برگزار شد که پس از بحث و گفتگوی طرفین و وساطت، تلاش و کوشش اعضاء شعبه 29 ویژه زندانیان محکوم به قصاص مجتمع چهار شورای حل اختلاف اهواز، خانواده مقتول با عفو و بخشش قاتل موافقت کردند.