معامله 24 میلیون سهم در بورس یزد/ رشد هزار واحدی شاخص بورس در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جعفری اظهار داشت: 51 درصد معاملات بورس یزد در هفته گذشته به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص داشته است.

وی با بیان اینکه طی این مدت، 29 کد جدید در بورس یزد ایجاد شد، عنوان کرد: در هفته گذشته، 22 کارگزار فعال در بورس منطقه ‌ای یـزد معاملات را انجام داده‌اند.

جعفری اضافه کرد: شاخص کل معاملات هفته گذشته بورس منطقه ‌ای یزد نسبت به هفته قبل از آن با یک هزار و 80 واحد افزایش به رقم 32 هزار و 339 واحد رسید.

مدیر بورس منطقه ‌ای یزد عنوان کرد: در هفته گذشته 48 نفر در دوره‌های آموزش سرمایه ‌گذاری در بورس شرکت کردند.