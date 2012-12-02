به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع صبح یکشنبه در نشست با مدیران دفاتر پیشخوان دولت در بوشهر با تاکید بر ضرورت حل مشکلات این دفاتر، اظهار داشت: تسهیل در کار دفاتر خدمات پیشخوان دولت موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز می‌شود و باید نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: اگر اشتغال افراد در دفاتر خدمات پیشخوان دولت به صورت مقطعی باشد مشکلاتی برای جامعه ایجاد می‌کند بنابراین اشتغال در دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید پایدار باشد.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی الزام قانونی دارند که خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت بسپارند، گفت: دفاتر خدمات پیشخوان دولت نیز باید تلاش داشته باشند تا خدمات مطلوبی به مشتریان ارائه شود.

زارع تاکید کرد: دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید از تخلفات احتمالی که موجب نارضایتی مردم می‌شود جلوگیری کرده یا گزارش تخلفات را ارائه کنند.

وی بیان کرد: فعالیت اداره پست نباید موجب کم رونق شدن فعالیت دفاتر خدمات پیشخوان دولت شود و باید در این زمینه چاره‌اندیشی صورت گیرد.

در این نشست نمایندگان دفتر پیشخوان خدمات دولت در بوشهر نیز به بیان مشکلات و نیازهای خود پرداختند و اظهار داشتند: شرکت مخابرات استان بوشهر اجازه فروش سیم کارت‌های ایرانسل را به دفاتر خدمات پیشخوان نمی‌دهد و همین امر موجب نارضایتی آنان از شرکت مخابرات شده است.

در ادامه و با دستور استاندار و تصویب جلسه مقرر شد دفاتر خدمات پیشخوان دولت در استان بوشهر اجازه فروش سیم کارت ایرانسل را هم داشته باشند.