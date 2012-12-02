دست زدن به صورت در فصل آنفلوآنزا ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن فصل سرما صدای عطسه و سرفه همه جا به گوش می رسد، در این میان افرادی هستند که قاطعانه تلاش می کنند از این ویروس دور بمانند از این رو به طور مرتب دستهای خود را می شویند، اما براساس اظهارات محققان این امر هیچ تأثیری در دورماندن از ویروس آنفلوآنزا ندارد.

محققان دریافتند که ما پس از لمس سطوح آلوده با دستانمان و سپس لمس دهان و بینی ، خود را به باکتریها و ویروسها آلوده می کنیم.

دست زدن ممنون! لمس دهان و بینی با دستان آلوده عامل گسترش میکروبها و بیمار شدن ما می شود

یک گروه تحقیقاتی از موسسه های بهداشت بتسدا و مریلند اظهار داشتند که افراد معدودی متوجه شده اند که تکرار لمس صورت موجب بیماری می شود.

دکتر ولادیمیر آلونسو رئیس این گروه تحقیقاتی اظهارداشت: بین هربار شستن دستها فرصتهای بسیاری برای آلوده شدن دستها و دوباره آلوده شدن آنها وجود دارد. اگر یک ویروس مهلک تنفسی در اطراف ما باشد، از این رو باید لمس صورت را با دستان خود مورد تجدید نظر قرار دهیم.

دکتر آلونسو و همکارانش به طور تصادفی 249 نفر را برای بررسی در اماکن عمومی متروی واشنگتن دی سی، فلوریدا پلیس و برزیل انتخاب کردند.

آنها به این نتیجه رسیدند که افراد 3.3 بار در ساعت به اشیاء معمولی دست می زنند و 3.6 بار در ساعت صورت خود را لمس می کنند. از این رو احتمال گرفتن میکروبها با دستمان به همان سرعت پس از شستشوی آنها وجود د ارد.

دکتر آلونسو اظهار داشت که در طول دوره شیوع آنفلوآنزا مردم باید مدام به خود یادآوری کرده تا از لمس صورت خود پرهیز کنند و دستان خود را به صورت مرتب بشویند.

وی افزود: درحالی که ارتقا آگاهی عمومی در این رابطه موثر تلقی می شود اما نیازی نیست که همه در حالت هوشیار و آماده باش به سر ببرند، چرا که سیستم ایمنی بدن حمایت خوبی از ما در مقابل بیماریها به عمل می آورد.

پزشکان توصیه می کنند که ماه های فصل زمستان زمان مناسبی برای یادآوری این مطلب محسوب می شود چرا که در این دوره از سال بیماری آنفلوآنزا به اوج خود می رسد.

نتایج این تحقیقات در مجله بیماریهای عفونی بالینی منتشر شده است.

آنفلوآنزا یا گریپ (Grippe) بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس آران‌ای ایجاد می‌شود. این نوع ویروس‌ها در پرندگان و پستانداران اثر می‌گذارند. این بیماری باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی می‌شود که با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و بی‌حالی شدید نمایان می‌شود. این بیماری در موارد حاد به خصوص در خردسالان ممکن است باعث ذات الریه شود.