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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

موسائیان در گفتگو با مهر:

تلاش می‌کنم"فرزند چهارم" را به فیلم فجر برسانم/شهبازیان آهنگساز فیلم شد

تلاش می‌کنم"فرزند چهارم" را به فیلم فجر برسانم/شهبازیان آهنگساز فیلم شد

وحید موسائیان از تلاش برای آماده‌سازی فیلم "فرزند چهارم" برای حضور در جشنواره فیلم فجر خبر داد.

وحید موسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تدوین "فرزند چهارم" توسط حسن حسن‌دوست ادامه دارد. محسن روشن نیز صداگذاری را انجام می‌دهد. به‌زودی ساخت موسیقی نیز توسط فریدون شهبازیان آغاز می‌شود.

به گفته وی، فرم حضور در جشنواره فجر برای این فیلم پر شده و گروه تلاش می‌کنند این اثر سینمایی را برای حضور در این رویداد آماده نمایش کنند.

فیلمبرداری "فرزند چهارم" تازه‌ترین ساخته وحید موساییان در تهران و سومالی انجام شد. در این فیلم مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حسین محب‌اهری، ناصر گیتی‌جاه، معصومه قاسمی‌پور، زهرا برومند، ساناز زرین مهر و حامد بهداد بازی می‌کنند.

در بخش‌های خارج از کشور این فیلم برای اولین‌بار در سینمای ایران گروه در صحرای آفریقا صحنه‌هایی از جنگ و خشونت علیه کودکان و زنان را به تصویر کشیده شده‌اند.

"فرزند چهارم" تازه‌ترین ساخته این کارگردان بعد از ساخت آثار داستانی و مستندی چون "آرزوهای زمین"، "تنهایی باد"، "خانه روشن"، "گوشواره"، "سرزمین گمشده"، "ایستگاه همین‌ جاست" و"گلچهره" است که جوایز بسیاری از جشنواره‌ها بین‌المللی برای سینمای ایران کسب کرده‌اند.

کد مطلب 1756083

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