51 هزار نفر در گیلان خون اهدا کردند

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 54 درصد به تعداد 27 هزار و 472 نفر اهدا کننده مستمر خون در استان گیلان هستند.

وی اظهارداشت: اهداکنندگان با سابقه خون در استان 22 درصد به تعداد 11 هزارو 702 نفر و بار اولی ها 24 درصد به تعداد 12 هزار و 131 نفر است.

مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: از مجموع اهدا کنندگان خون در استان 95 درصد مرد به تعداد 48 هزار و 953 نفر و پنج درصد زن به تعداد دو هزار و 352 نفر هستند.

وی در ادامه از رشد سه درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل در گیلان خبر داد و یادآور شد: مهمترین فایده اهدای خون، نجات زندگی و کسب رضایت الهی و از فوائد دیگر آن آگاهی از سلامت جسمانی است.