ابراهیم حقیقی هنرمند گرافیست و عکاس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نمایشگاه عکسی که در اصفهان خواهد داشت، گفت: حدود 20 تا 22 عکس از مجموعه "سفر اول" را به گالری اتاق آبی در اصفهان خواهم برد.



وی افزود: این مجموعه که در اتاق آبی به نمایش درخواهد آمد از مجموعه عکس‌‌هایی است که در بین سال‌های 1348 تا 1352 گرفته‌ام و همگی سیاه و سفید است.



وی بیان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در اصفهان خواهد بود و بعد از آن آنها را به شهر شیراز خواهم برد و در گالری حوزه هنری به نمایش درخواهم آورد.



حقیقی چند سال پیش هم مجموعه‌ای از عکس‌های سیاه و سفید خود از معماری سال‌های 48 تا 54 ایران را با عنوان "عکس‌های سفر" در گالری دی به نمایش ‌گذاشت و حال سفری دارد به اصفهان و شیراز با "عکس‌های سفر".

ابراهیم حقیقی طراح گرافیک مشهور ایرانی متولد ۱۳ مهر سال ۱۳۲۸ در تهران است. تحصیلات او دیپلم ریاضی سال ۱۳۴۶ و کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران است. او عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران است.



او از سال ۱۳۴۷ تا کنون طراح کتاب‌ها و مجلات گوناگون بوده‌است. برای فیلم، سریال و نمایشهای مختلف صحنه را طراحی کرده‌است. برای فیلم‌ها و سریالهای زیادی تیتراژ ساخته‌است. نمایشگاه‌های متعددی را برگزار کرده و جوایز زیادی را به‌دست آورده‌است.

گالری اتاق آبی در اصفهان میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق اول، انتهای کوچه روشن، مادی نیاصرم پلاک 21 واقع شده است.