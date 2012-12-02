افزایش 80 میلیون دلاری صادرات مازندران در هشت ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور اظهار داشت: صادرات استان در هشت ماهه سالجاری رشد 46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی افزود: در هشت ماهه سالجاری بیش از یک میلیون و 606 هزار تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، نواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی به ارزش 256 میلیون دلار به مقصد کشورهای عراق، روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، افغانستان، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی، امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، چین و ژاپن صادر شد.

هاشم پور تصریح کرد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 50 درصد و از لحاظ ارزشی 46 درصد رشد داشته است.

واگذاری 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت خدمات عمران



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از واگذاری 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت خدمات عمران در مرحله دوم، خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: بمنظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون نحوه مالکیت واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی در فاز دوم، تعداد 11 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت خدمات عمران واگذار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک هـای صنعتی مازندران اظهـار داشت: با تأسیس شـرکت خدمات عمـران و واگذاری امور شهـرک هـا و نواحی صنعتی از سوی شرکت شهرک هـای صنعتی به بخش خصوصی، سهم شرکتهای استانی از شهرکها و نواحی صنعتی به صفر رسیده و کلیه امور نگهداری شهرکهـا و نواحی صنعتی به بخش خصوصی سپرده می شود.

خاطرات پزشک زن در روستای کجور فیلم می شود



خاطرات پزشک روستا، عنوان مستندی است که به مدت 35 دقیقه در سیمای شبکه تبرستان تولید می شود. این مستند داستانی بر اساس خاطرات و سرگذشت‌ پزشک زنی بوده که از شهر تهران برای گذارندن دوره طرح پزشکی خود، یکی از دورافتاده‌ ترین روستاهای کشور را انتخاب می‌کند و در این میان با اتفاقات و حوادثی مواجه می‌ شود.

کارگردان و تهیه‌ کننده مستند داستانی خاطرات پزشک روستا با بیان انگیزه تهیه این فیلم مستند گفت: در تهیه این مستند سعی شد تا فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و خاطرات پزشکان روستا به تصویر کشیده شود.

مهدی رسول‌ پور اضافه کرد: در کنار تلاش‌ یک پزشک در روستا همچنین به بازخورد نگاه یک پزشک غیر بومی در برابر آیین‌ها و خرده‌ فرهنگ‌ها، آداب و رسوم روستایی مازندران گذری خواهیم داشت.

تقدیر از مقالات برتر دانشجویان در حوزه صادرات



مقالات برتر دانشجویان در خصوص موضوع صادرات با حضور استاندار مازندران و رئیس کارگروه توسعه صادرات استان مازندران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کارگروه توسعه صادرات مازندران به مناسبت روز ملی صادرات و در راستای استفاده از پتانسیل علمی استان در جهت افزایش کیفی و کمی صادرات اقدام به فراخوان مقالات دانشجویی در محورهای مرتبط با صادرات کرده است.

وقوع 29 هزار فقره ولادت در مازندران



مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: مجموع ولادت ثبت شده در هشت ماهه نخست امسال تعداد 29 هزار و 743 واقعه بوده که از این تعداد 15 هزار و 373 مورد مربوط به ولادت پسر و تعداد 14 هزار و 369 مورد مربوط به ولادت دختر است.

فرج الله ملکی افزود: ولادت ثبت شده مازندران در هر شبانه روز به طور متوسط 121 واقعه بوده و نرخ ولادت استان 14.4 در هزار است.

وی همچنین از وقوع 9 هزار و 963 واقعه وفات در این مدت در استان خبر داد و گفت: وفات ثبت شده در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش شش درصدی برخوردار بوده است.