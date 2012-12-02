سد "عمارت" 22 هزار هکتار از اراضی گرمی را احیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علایی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از روند اجرایی احداث این سد تصریح کرد: با راه اندازی این سد 22 هزار هکتار از اراضی منطقه مغان به زیر کشت آبی خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه این سد بزرگترین سد خاکی منطقه شمال غرب کشور است، ادامه داد: سد عمارت این قابلیت را دارد که 210 میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره کند.

سد "عمارت" سد خاکی از جنس خاک رس است که حجم بدنه آن نزدیک به پنج میلیون متر مکعب ظرفیت دارد.

علایی تاکید کرد: این پروژه یکی از مهمترین پروژه های اجرایی بخش کشاورزی در گرمی و در استان اردبیل است که می تواند تحول نوینی در کشاورزی منطقه فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به فرصت اشتغالزایی این سد در گرمی یادآور شد: پروژه احداث سد "عمارت" گرمی برای 170 نفر به صورت مستقیم و برای 600 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده است.

فرماندار گرمی معتقد است اجرای پروژه هایی از این دست زمینه ساز توسعه پایدار منطقه و تحول اقتصادی و درآمدزایی است.

