30 کتابخانه در 30 مدرسه روستایی اندیکا راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در 25 شهرستان استان خوزستان 163 کتابخانه عمومی وجود دارد و نیاز است تا کمبود یک میلیون و 691 هزار و 454 عنوان در کتابخانه های عمومی خوزستان تامین شود. به همین دلیل در ازای هر 100 نفر خوزستانی 37 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان وجود دارد.

هدف از راه اندازی کتابخانه های عمومی، اشاعه اطلاعات و فرهنگ در ابعاد هر چه وسیع تر و برای همه در نظر گرفته شده است. نظر به اهمیت کتابخانه های عمومی در فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انسانی، امروزه سازمان ملل متحد وضعیت کتابخانه های عمومی کشورهای جهان را به عنوان یکی از شاخصهای تشخیص رشد کیفی و کمّی کشورها به حساب می آورد.



با افتتاح کتابخانه مدرسه روستایی سرپر آبژدان در بخش مرکزی شهرستان اندیکا همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و بیستمین دوره گرامیداشت هفته کتاب در آبان 1391 آغاز شد و مقرر شد که تا هفته کتاب سال آینده 30 مدرسه روستایی اندیکا از کتابخانه برخوردار شوند.



همزمان با طرح راه اندازی 30 کتابخانه مدرسه ای که به مدت یک سال زمان می برد، مسابقات دوره ای کتابخوانی در بین دانش آموزان با هدف تشویق دانش آموزان به خواندن کتابهای اهدایی برگزار می شود.



در نخستین مدرسه ای که کتابخانه آن با 400 عنوان کتاب افتتاح شد یک کلاس درس وجود دارد که تعداد 35 دانش آموز از مقطع اول تا ششم دبستان در این کلاس تحصیل می کنند.

عبدالحمید فخاری مقدم فرماندار شهرستان اندیکا در در این خصوص به کمبود 13 هزار جلد کتاب در شهرستان اندیکا اشاره کرد و از این اقدام به عنوان یک حرکت بزرگ و قابل تقدیر یاد کرده و از مسئولین درخواست کرد که حمایت لازم را از این طرح به عمل آورند.



وی با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی بهترین محل برای کسب اطلاع هستند، اظهار کرد: در راستای اهداف کتاب و کتابخوانی در تکمیل این کتابخانه و کتابخانه های بعدی و تامین کتاب به صورت مداوم، همکاری نزدیک تری خواهند داشت.



همچنین پیشنهاد راه اندازی 30 کتابخانه روستایی از سوی اهالی روستای سرپرآبژدان ارائه شد که توسط جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان خوزستان پیگیری می شود.



اندیکا از شهرستانهای تازه تاسیس استان خوزستان شامل سه بخش در شمال شرقی خوزستان است که جمعیت آن ۸۰ هزار نفر است. مرکز اندیکا شهر کوچک قلعه خواجه است که یک هزار نفر جمعیت دارد.



این شهرستان پیش از این بخشی در شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان بود. جریان تبدیل شدن بخش اندیکا به شهرستان از سال ۱۳۸۴ آغاز و در نیمه دوم سال ۸۶ نهایی شد. این شهرستان دارای ۵۹۵ روستا و آبادی، شش دهستان، ۳۳ هزار هکتار زمین کشاورزی و ۲۰۰ آثار تاریخی است. آب و هوای خوب و دو سد گدار و شهید عباسپور و همچنین جاده دسترسی خوزستان به چهارمحال بختیاری از پتانسیلهای این شهرستان هستند.