بهره گیری بیشتر از صندوق توسعه ملی برای توسعه خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در نشست شورای اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان در بخش صنعت استعدادهای زیادی دارد و مسئولان باید حمایت خود را از این بخش داشته باشند تا رغبت بیشتری در بین متقاضیان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه خوزستان به استان صادرات محور تبدیل شده، افزود: در این راستا توسعه صنایع تبدیلی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در این راستا تلاش بیشتری در استان صورت گیرد.



حجازی با اشاره به ظرفیت استان در استفاده از صندوق توسعه ملی اظهار کرد: استان خوزستان با جذب10 درصد از کل اعتبارات صندوق توسعه ملی استان اول کشور است.



وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری بیشتر از صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به اجرای 40 طرح بزرگ در خوزستان، استفاده از منابع ارزی و ظرفیت صندوق توسعه ملی فرصت مناسبی برای رفع مشکلات استان است.



رئیس شورای اشتغال استان خوزستان در بخش دیگر سخنان خود به وضعیت کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی استان خوزستان بیش از یکهزار و 700 طرح با اعتبار 220 میلیون تومان بهره برداری شده اند.



وی تصریح کرد: استان خوزستان از لحاظ اجرای طرح توسعه کشاورزی در کشور مقام نخست را دارد.



حجازی با بیان اینکه 25 درصد صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به خوزستان است، گفت: با توجه به شرایط مناسب خوزستان در کشور و ارتباط آن با حوزه خلیج‌ فارس و کشور روسیه، زمینه صادرات در استان محیا است.