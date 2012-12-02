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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

حجازی تاکید کرد:

بهره گیری بیشتر از صندوق توسعه ملی برای توسعه خوزستان

بهره گیری بیشتر از صندوق توسعه ملی برای توسعه خوزستان

اهواز- خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان استفاده با تاکید بر ضرورت بهره گیری بیشتر از صندوق توسعه ملی گفت: استفاده از منابع ارزی و ظرفیت صندوق توسعه ملی فرصت مناسبی برای رفع مشکلات استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در نشست شورای اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان در بخش صنعت استعدادهای زیادی دارد و مسئولان باید حمایت خود را از این بخش داشته باشند تا رغبت بیشتری در بین متقاضیان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه خوزستان به استان صادرات محور  تبدیل شده، افزود: در این راستا توسعه صنایع تبدیلی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در این راستا تلاش بیشتری در استان صورت گیرد.

حجازی با اشاره به ظرفیت استان در استفاده از صندوق توسعه ملی اظهار کرد: استان خوزستان با جذب10 درصد از کل اعتبارات صندوق توسعه ملی استان اول کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری بیشتر از صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به اجرای 40 طرح بزرگ در خوزستان، استفاده از منابع ارزی و ظرفیت صندوق توسعه ملی فرصت مناسبی برای رفع مشکلات استان است.

رئیس شورای اشتغال استان خوزستان در بخش دیگر سخنان خود به وضعیت کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: در راستای  اجرای طرح توسعه کشاورزی استان خوزستان بیش از یکهزار و 700 طرح با اعتبار 220 میلیون تومان بهره برداری شده اند.

وی تصریح کرد:  استان خوزستان از لحاظ اجرای طرح توسعه کشاورزی در کشور مقام نخست را دارد.

حجازی با بیان اینکه 25 درصد صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به خوزستان است، گفت: با توجه به شرایط مناسب خوزستان در کشور و ارتباط آن با حوزه خلیج‌ فارس و کشور روسیه، زمینه صادرات در استان محیا است.
کد مطلب 1756101

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