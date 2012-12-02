اصرار ولایتی به عدم پاسخگویی درباره موضوعات غیر مرتبط با بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در نشست خبری که صبح امروز در حوزه هنری تهران داشت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره اظهارات کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا آمادگی مذاکره مستقیم با ایران را دارد، سئوال کرد از پاسخ به این سئوال خودداری کرد.

ولایتی گفت که سئوالات باید در راستای بیداری اسلامی باشد چون این جلسه مربوط به همایش اساتید و بیداری اسلامی است و بنده هر چه فکر می کنم ارتباطی بین خانم کلینتون و بیداری اسلامی نمی بینم.

در ادامه این نشست البته خبرنگار الجزیره که از ابتدای نشست حضور نداشت ، مجددا سئوال مربوط به اظهارات کلینتون را تکرار کرد که ولایتی باز هم از پاسخ دادن امتناع کرده و گفت: ظاهرا شما در ابتدای جلسه نبوده اید. دوستان دیگر هم سئوال را مطرح کردند و گفتیم که ارتباطی به موضوع بیداری اسلامی ندارد.

همچنین دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی خطاب به خبرنگار الجزیره گفت که شما الجزیره هستید و می توانید درباره اتفاقاتی که در قطر یا کشورهای دیگر درباره بیداری اسلامی رخ داده سئوال کنید.

بر اساس این گزارش در پایان نشست نیز تعدادی دیگر از خبرنگاران از علی اکبر ولایتی درباره مذاکره مستقیم ایران و آمریکا و اظهارات کلینتون سئوال کردند و با توجه به پایان نشست بیداری اسلامی خواستار پاسخگویی وی شدند که ولایتی باز هم پاسخ نداد.