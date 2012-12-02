با همه وجود از حکومت و مردم سوریه دفاع می کنیم/ ایران تنها حامی غزه در جنگ 8روزه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در نشست خبری که روز شنبه با موضوع همایش " اساتید مسلمان و بیداری اسلامی" در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد گفت: اجلاس اساتید دانشگاههای جهان اسلام در روزهای 20 و 21 آذرماه با حضور اساتید دانشگاهها از خارج و داخل کشور در تهران برگزار می شود.

وی افزود: 250 نفر از اساتید دانشگاههای اسلامی غیرایرانی و 350 نفر از اساتید دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در این همایش حضور خواهند داشت.

به گفته ولایتی این برنامه از سلسله برنامه هایی است که از ابتدای شکل گیری بیداری اسلامی در جهان اسلام در جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای رهبری شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه اجلاس مجمع عمومی در شهریور ماه سال 90 و اجلاس جوانان و زنان نیز بعد از آن برگزار شد، گفت: در این بین حداقل سه نوبت اجلاس شورای هماهنگی، مشورتی بیداری اسلامی برگزار شد که از کشورهای مختلف در آنها حضور داشتند . شورای مشورتی نقش اساسی در طراحی، شکل گیری و شکل دهی مجامعی که در ایران برگزار می کنیم دارد.

ولایتی خاطر نشان کرد: موضوع بیداری اسلامی با توجه به عمق نگاهی که فرهیختگان به عنوان اساتید دانشگاه در کشورهای اسلامی دارند می تواند در همایش پیش رو و در کنفرانس های مختلفی که برگزار می شود، عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پاسخ به سئوالی درباره اعتراضات مردم در مصر گفت: ظرف یکی دو روز اخیر مجلس موسسان مصر مواد اولیه قانون اساسی این کشور را از تصویب اولیه گذراند که قرار است به همه پرسی گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از موارد این است که قوانین موضوعه در مصر آینده باید منبعث از شریعت اسلامی باشد، بیان کرد: هر کدام از تعاریف معنای خود را دارند و اتفاقی که در افغانستان و عراق به نوع دیگری افتاد نباید در مصر تکرار شود.

ولایتی خاطر نشان کرد: مصر مرکز تقوا و فرهنگ جهان عرب است و امکان ندارد در انقلاب معارضه ای نداشته باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب معارضانی داشتیم کسانی در جمهوری اسلامی ایران با تحریکات خارجی برعلیه نظام اقدام می کردند اما نظام توانست در مقابل این موانع پیروز شود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطر نشان کرد: انتظار می رفت که در مصر نیز همین طور باشد آقای مرسی تا به حال تلاش های خوبی انجام داده و زحمات زیادی کشیده است و کسانی که او را همراهی می کردند نیز در یک سال گذشته در مصر سال سختی را گذراندند.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال از انقلاب مصر می گذرد بیان کرد: اکنون به این نتیجه می رسیم که دیگر امثال حسنی مبارک به مصر باز نمی گردند اما مخالفین نیز بیکار نیستند از زمان کمپ دیوید تاکنون 40 سال می گذرد و عوامل صهیونیست ها در داخل مصر همچنان فعال بودند.

ولایتی تاکید کرد: بالاخره بعضی ها هم وجود دارند که حکومت دینی را نمی پسندند اما حکومت مصر با اقتدار کار را پیش می برد و امیداریم بتوانند پیروز شوند و مراحل تحکیم حکومت قانونی مردمی و مبتنی بر احکام اسلامی را پیش ببرند.

وی افزود: در انتخابات قبلی مصر نیز در پارلمان 75 درصد از کاندیداها اسلامگرا بودندد و در ریاست جمهوری نیز پیروزی مرسی نشان داد که مردم مصر به دنبال اسلام هستند.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره سوریه و اظهاراتی مبنی بر ایجاد بهار عربی در این کشور گفت:یکی از توطئه های غربی و صهیونیست ها و مرتجعین منطقه ایجاد اختلاف و اغتشاش در سوریه بود که این اقدام را برای تضعیف مقاومت انجام می دادند و این امری نیست که بر کسی پوشیده باشد.

ولایتی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش های منتشر شده از طرف گزارشگران بیطرف از جمله سازمان ملل اکثریت کسانی که در سوریه به عنوان معارض سلاح در دست گرفته اند سوری نیستند، بیان کرد: این اقدامات تنها در جهت تضعیف مقاومت صورت می گیرد.

وی همچنین درباره نقش مصر و تونس در پیشبرد وقایع در غزه بیان کرد: در غزه نقش اصلی را خود فلسطینی ها ایفا کردند و همان طور که در جنگ 22 روزه پیروز شدند در این جنگ نیز پیروز میدان بودند.

مشاور مقام معظم رهبری تاکید کرد: اگر بخواهیم نقش یک کشور خارجی را در غزه پررنگ کنیم باید بگوییم که ایران نقش اساسی داشته . آنچه اسرائیلی ها را از پا درآورد امکاناتی بود که در دست فلسطینی ها قرار گرفت و هیچ کشور اسلامی اعم از عرب و غیرعرب جرات اینکه چنین کمکی را به فلسطینی ها بکند، نداشته است.

ولایتی تاکید کرد: اظهارنظر و انتشار بیانیه در کنفرانس اسلامی و سایر کنفرانس ها ابزاری برای مقابله با اسرائیل نیست و تنها کشوری که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی ایران به فلسطینی ها کمک کرده ایران بوده است و سایر کشورها جراتی را که بتوانند در مقابل صهیونیست ها بایستند ندارند. .

وی خاطر نشان کرد: پیدایش بیداری اسلامی در تونس، لیبی و جهان عرب افکار عمومی جهان عرب را بیش از پیش بسیج کرده است، اما به هر حال در راس همه کشورهایی که به فلسطینی ها کمک کردند ایران مطرح بود.

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی همچنین درباره کمک هایی که ایران به سوریه می کند، گفت: بنده از جزئیات کمک هایی ایران نسبت به سوریه اطلاع ندارم و تنها مقامات رسمی از این ماجرا مطلع هستند اما از مجموعه اظهارات ایران می توان این موضوع را درک کرده که جمهوری اسلامی ایران با همه وجود و امکانات از حکومت سوریه و مردم این کشور دفاع می کنند.

ولایتی خاطر نشان کرد: دفاع از سوریه دفاع از تمامیت ارضی و حق مردم سوریه در مقابل متجاوزین به این کشور و مرتجعینی است که با حمایت غربی ها در سوریه بمب منفجر می کنند در حقیقت هر آدمی باید از مردم سوریه حمایت کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت از مردم سوریه دریغ نمی کند البته ما هم قبول داریم که اصلاحات در سوریه صورت گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره فلسطین و اینکه به عنوان عضو ناظر سازمان ملل انتخاب شده است و مواضع جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوع فلسطین معلوم بوده و همواره بر آن تاکید شده است به ویژه اینکه مقام معظم رهبری در جایی تاکید کردند که فلسطین از بحر تا نهر است که منظور از دریای سرخ تا رود اردن است و برخی از اشخاصی که در غزه در آن زمان اظهارنظر می کردند بر این موضوع تکیه کردند .

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در مورد عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل و اینکه تشکیلات خودگردان می تواند در این صورت نسبت به جنایات اسرائیل وارد عمل شود، بیان کرد: اگر تاریخ فلسطین را درعصر حاضر بررسی کنیم متوجه می شویم که در همه اشکال مختلف تقابل با صهیونیست ها از گذشته تاکنون آزمایش صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: حاج علی حسینی مفتی بیت المقدس در سالهای بین جنگ اول و دوم جهانی که با حمایت غربی ها مهاجرت های یهودیان را انجام می دادند و ساکنین اصلی فلسطین را از خانه ها بیرون می کردند اجلاس سیاسی در بیت المقدس تشکیل داد و هدف حاج حسینی این بود که به جامعه بین الملل آن روز شکایت کرده و حق فلسطینی ها را بگیرد.

ولایتی خاطر نشان کرد: عزالدین قسام نیز یکی از عرفای فلسطینی بود که تفنگ در دست گرفت و با اسرائیل جنگید از آن زمان تاکنون همه شکل های سیاسی و غیرسیاسی برای دفاع از حق مردم فلسطین امتحان شده و هیچ طریقی به اندازه مقاومت تاثیر نداشته است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: صهیونیست ها در لبنان تا جنوب بیروت پیشروی کردند و تنها زمانی عقب رانده شدند که حزب الله دست به اسلحه برد و فلسطین نیز تنها با تفنگ توانست اسرائیلی ها را از غزه بیرون کند. مجامع بین المللی اعم از حقوقی و سیاسی وزن تصمیم گیری شان به نفع اسرائیل است و این مجامع تشکیل نشده اند که حقوق ملت های مستضعف را احیا کنند و هیچ امیدی به اینکه حقوق فلسطینی ها از طریق دادگاه لاهه و دیگر مجامع استیفا شود وجود ندارد.

وی همچنین درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه و اینکه آیا جمهوری اسلامی حاضر است مواضع مختلف در این باره را نیز بشنود بیان کرد: ما به صراحت مواضع خود را اعلام کرده و به آن عمل می کنیم اما همین که در تهران و در جمهوری اسلامی حامی مردم و دولت سوریه است اجلاسی تشکیل می شود که از دیگر کشورها نیز در آن شرکت می کنند و نظرات مخالف جمهوری اسلامی را می دهند نشانه سعه صدر ایران است

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید کرد: ظرفیت جمهوری اسلامی آنقدر بالاست که تعداد زیادی از افراد صاحب فکر که 70 درصد آنها اهل سنت هستند نظرات خود را ارائه می کنند و ما می شنویم و مخالفت نمی کنیم و امیدواریم که دیگر کشورها نیز همین ظرفیت را در خود ایجاد کنند که اگر ما به کشور دیگری برویم که مخالف است و ما می خواهیم حمایت کنیم جلوی صحبت کردنمان را نگیرند.

ولایتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجمع جهانی بیداری اسلامی چه پیامی برای بازیگران منطقه ای از جمله آمریکا بعد از جنگ هشت روزه غزه دارد، گفت: ما از کسانی که بیداری اسلامی را قبول دارند و یا اینکه آن را نمی پذیرند دعوت می کنیم که بیایند و با ما بحث کنند نتیجه بحث به اطلاع من می رسد. آنچه در کمیسیون های اجلاس اخیر بحث خواهد شد تجزیه و تحلیل موضوعاتی درباره بیداری اسلامی است و یک نوع همصدایی بین صاحبان فکری که وابسته دیگران نیستند ایجاد می شود.

دبیر مجمع بیداری اسلامی همچنین درباره اینکه ایران درباره اتفاقات بحرین چه نظری دارد، بیان کرد: گمان نمی کنیم در بحرین بیداری اسلامی متوقف شده باشد در بحرین مردم بیدار شده اند و مانند سابق زورگویی را تحمل نمی کنند امیدواریم مردم بحرین از همین طریق مسالمت آمیز که اتخاذ کرده اند به خواسته های مشروع خود برسند که هر فرد بحرینی یک حق رای داشته باشد و مردم بحرین به تلاش خود ادامه دهند.

ولایتی در پاسخ به سئوالی در این باره که رژیم صهیونیستی تحریم ها در ایران را اثرگذار دانسته و گفته است که شاهد بهار ایرانی خواهیم بود، گفت: اگر روزنامه های صهیونیستی توانسته اند چنین مطلبی را بگویند پاسخ به آنها این است که در حال حاضر خزان صهیونیست ها پیش آمده اگر جنگ با حزب الله 33 روز طول کشید و نبرد غزه 22 روز بود در دومین نبرد در غزه که کمک ایران وجود داشت صهیونیست ها تنها در 8 روز شکست خوردند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی همچنان سرفراز است و نه تنها تحریم ها اثر نگذاشته بلکه جمهوری اسلامی ایران می تواند به دوستان و متحدین خود کمک کند و آنچه ما می بینیم تنها خزان صهیونیست ها در فلسطین اشغالی است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل درباره سئوالی در این باره که سرمایه گذاری در بیداری اسلامی تاکنون چه سودی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است، گفت: اگر کشورهایی که به تازگی در آنها انقلاب ایجاد شده بتوانند بر مشکلات داخلی خود غلبه کنند کار بزرگی کرده اند و توقع اینکه آنها به مسائل منطقه نیز برسند توقع بزرگ و بی جایی است.

ولایتی با اشاره به مصر گفت: آمریکایی ها و صهیونیست ها بیش از 30 سال است که در مصر اعمال نفوذ کرده اند و مرسی از هر طرف که اقدام می کند با دشمنان مواجه می شود.

وی تصریح کرد: ما توقع نداریم که آنها همان راهی را بروند که جمهوری اسلامی ایران رفته است. ما به دنبال سود نیستیم بلکه به دنبال عزت مسلمانان هستیم. اگر عزت پایمال شده مسلمانان در برخی از کشورها به آنها باز گردد ما به سود خود رسیده ایم . سود ما در عزت مسلمانان است.