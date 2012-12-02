مصالحه 82 درصدی پرونده ها در شازند/ 51 درصد پرونده ها اختلاف خانوادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ چگینی افزود: در 8 ماهه سال جاری تعداد 233 پرونده به مرکز مشاوره کلانتری 11 این شهرستان ارجاع و مراجعین از خدمات مشاوره روانشناختی ، انتظامی ، مشاوره و مدددکاری بهره مند شدند .

وی اضافه کرد: در همین راستا تعداد 192 پرونده معادل 82 درصد پرونده ها مصالحه و 18 درصد آنها به علت عدم مصالحه به مراجع قضایی ارجاع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند بیان داشت: از مجموع 233 پرونده ارجاعی به مرکز مشاوره این شهرستان 51 درصد آنها با موضوع اختلاف خانوادگی ، 31 درصد نزاع و درگیری ، 13 درصد حقوقی و پنج درصد آنها اجتماعی می باشند .

سرهنگ چگینی گفت: میزان ارجاع پرونده ها به اداره مشاوره ومددکاری شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش داشته است که این افزایش با توجه به کار کارشناسی کارشناسان این مرکز در بررسی پرونده های ارجاعی بوده و این مرکز در این مدت به موفقیت های چشمگیری رسیده است .

وی در خاتمه عنوان کرد: با توجه به تهدیدات و آسیب های اجتماعی در جامعه و جنگ نرم دشمن علیه کشور،حضور فعال کارشناسان آموزش همگانی و مرکز مشاوره در سطح مدارس و مراکز آموزشی و آگاهسازی عمومی و برپایی نمایشگاه در این مراکز از برنامه های مهم معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان شازند است .