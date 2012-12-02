کاهش چشمگیر حریق در عرصه های جنگلی گلستان

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از سال 89 که میزان حریق در سطح جنگل های استان در این سال 10 برابر حد متوسط استانی به لحاظ سطح و تعداد حریق بود، اکنون میزان وقوع حریق کاهش چشمگیری یافته است.

وی اظهار داشت: ایجاد ساز و کارهای جدید و ساخت پایگاه اطفای حریق، سازماندهی مناسب نیروها و هماهنگی دستگاهها در دو سال گذشته مشکلی از نظر گستردگی سطح حریق در عرصه های طبیعی نداشتیم.

وی عنوان کرد: هر چند بصورت موردی برخی موارد شاهد بروز حریق هایی در سطح عرصه ها هستیم ولی سطح این حریقها از هکتار به متر مربع کاهش یافته است.

سلامتی از بروز آخرین مورد حریق در روز جمعه اخیر در جنگل های مینودشت خبر داد و گفت: سطح این حریق بسیار محدود و کوچک بود که به موقع نیز اطفا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، به طرح های آبخیزداری و اعتبارات این طرح در استان پرداخت و گفت: بین مصوبات و اعتبارات تخصیصی فاصله زیادی وجود دارد.

وی اظهار داشت: در مصوبه شش میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری سالجاری استان در نظر گرفته شد که این میزان تخصیص داده نشده است.

وی عنوان کرد: بخشی از اعتبارات استانی طرح های آبخیزداری در سالجاری تخصیص یافته که توانستیم تاحدودی خسارتها را جبران کند.

وی بیشترین هم و غم را طرح های حفاظتی برشمرد و گفت: اگر حتی اعتبار هم نداشته باشیم باید بحث حفاظت، حریق، تخریب و تجاوز و ... را جدی بگیریم

گلستان 451 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.