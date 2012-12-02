رسایی: رهبر انقلاب لغو سوال از رئیس جمهور را به جای لاریجانی با بسیجیان مطرح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی در تذکری در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس که در جلسه حضور نداشت، گفت: بهتر بود که از نمایندگانی که برداشت درست و صحیحی از بیانات صریح رهبری در خصوص سوال از رئیس جمهور داشتند، تشکر می‌شد.

وی اظهار داشت: این افراد در تریبون علنی مجلس به انواع و اقسام متهم شدند در حالی که ما گفتیم برداشت ما از بیانات رهبری این است و درست هم شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: برخی گفتند ما از نظر رهبری تبعیت می‌کنیم اما اظهار داشتند اگر صلاح بدانیم سوال ها را دوباره مطرح می‌کنیم و رئیس جمهور باید پاسخ دهد.

وی افزود: البته باید فرصت پاسخگویی نیز به دولت داده شود و این گونه اقدامات تنش‌زا خواهد بود.

رسایی گفت: رئیس مجلس اعلام کرده اگر رهبری نقطه نظری داشته باشند به رئیس مجلس اعلام می‌کنند، سئوال اینجاست که چرا رهبری در این خصوص به رئیس مجلس شورای اسلامی چیزی نگفته‌اند و این نکته را در جمع بسیجیان مطرح کردند.

وی اظهار داشت: نمایندگانی که اعلام کردند سوال از رئیس جمهور را صلاح نمی‌دانیم تلاش داشتند برای نظام هزینه ایجاد نشود.

بعد از اتمام تذکر رسایی ابوترابی به عنوان رئیس جلسه اظهار داشت: به نظر شخص من شما که به بیانات صریح رهبری اشاره می‌کنید اگر بخواهیم به آن توجه داشته باشیم شما نیز نباید در این خصوص تذکر می‌دادید. این جمله ابوترابی فریاد احسنت برخی نمایندگان را در پی داشت.

نیاب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: به عنوان برادر کوچکتر عرض می‌کنم اگر بیان صریح رهبری را در نظر بگیریم با تعهد دینی، قانونی و اقتدار نظام هیات رئیسه مجلس به وظیفه‌اش عمل کرد و مبنای ما نیز عمل به قانون است.