تبدیل منطقه اقتصادی سهلان به نخستین بندر خشکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سهلان، اظهار داشت: قرار گرفتن این منطقه ویژه اقتصادی در نزدیکی تبریز، همجواری با خطوط آهن، فرودگاه بین المللی تبریز و جاده ترانزیتی قابلیت این منطقه را برای تبدیل شدن به یک بندر صادراتی افزایش می دهد.

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سهلان تاکید کرد و افزود: وجود نزدیک به 50 هزار متر مربع انبار مسقف محصور، انبارهای ویژه کالاهای آتشزا، 590 هزار مترمربع محوطه بارانداز و امکانات موجود در این منطقه پتانسیل هایی است که باید به نحود احسن از آن ها استفاده کرد.

وی ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید این مجموعه و حمایت مسئولان مربوطه گام های موثری جهت رونق هر چه بیشتر این منطقه برداشته شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان که در دست مطالعه است باید تسریع و با دیدی باز و آینده نگر مطالعه شود، چرا که این منطقه قابلیت های کم نظیری در توسعه اقتصادی و تولیدی دارد.

رحمانی اضافه کرد: تبدیل شدن سهلان به منطقه ویژه اقتصادی باید از هر لحاظ نمود پیدا کند و جامعه نیز از ثمرات آن بهره مند شود وگرنه اکتفا کردن به تغیبر نام این منطقه اهمیت چندانی ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز کرد: منطقه ویژه اقتصادی سهلان در کنار ظرفیت های موجود در کنار آن از جمله شهر صنعتی بعثت و شهرک سرمایه گذاری خارجی یکی از محورهای توسعه آذربایجان شرقی است که باید این ظرفیت را شکوفا کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این مجموعه عظیم که سابقه 45 ساله در انبارداری و توزیع کالای شمالغرب دارد بتواند با استفاده از عنوان منطقه ویژه اقتصادی تحولی عظیم در اقتصاد منطقه ایجاد کند.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیز در این نشست، اظهار کرد: این منطقه از سه بخش اقتصادی، تجاری و خدماتی تشکیل خواهد شد که در آن ورود کالا، ماشین آلات، قطعات یدکی، وسایل نقلیه سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یا پردازش بدون حقوق گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.

علی اکبر بالاگر اضافه کرد: آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد، اشتغال نیروی انسانی داخلی و خارجی با شرایط ساده و متفاوت با سرزمین اصلی و امکان صدور محصولات تولیدی به خارج و استفاده از جوایز صادراتی از جمله مزایای دیگر این منطقه به شمار می رود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های آماده ای مانند انبارهای مسقف عظیم که در منطقه ویژه اقتصادی سهلان وجود دارد می توان این منطقه را به یک منطقه ویژه و نمونه در کشور تبدیل کرد.

