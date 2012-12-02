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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

متولی به مهر خبرداد:

کسب مقام دوم مسابقات تیراندازی کشور توسط ورزشکار فارسی

کسب مقام دوم مسابقات تیراندازی کشور توسط ورزشکار فارسی

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان فارس گفت: ورزشکارفارسی مقام دوم مسابقات تیر اندازی به اهداف پروازی قهرمانی کشور در رشته اسکیت را کسب کرد.

محمد رضا متولی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در دور پایانی و مرحله ششم مسابقات تیر اندازی در رشته اسکیت مردان ، سید عبد الله حسینی تیر انداز گراشی با کسب  124 امتیاز در سکوی دوم مسابقات آزاد قهرمانی کشور قرارگرفت.

وی ادامه داد: این مسابقات در پنج مرحله مقدماتی و یک مرحله فینال انجام پذیرفت که تیر انداز فارسی در تمامی مراحل جزء تیر اندازان برتر بود.

رئیس هیئت تیراندازی استان فارس یادآورشد: رشته اسکیت skeet  یکی از رشته های اهداف پروازی  است که به آن تیر اندازی هشت وضعیت یا شبهه شکار نیز گفته می شود.

کد مطلب 1756194

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