کسب مقام دوم مسابقات تیراندازی کشور توسط ورزشکار فارسی

محمد رضا متولی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در دور پایانی و مرحله ششم مسابقات تیر اندازی در رشته اسکیت مردان ، سید عبد الله حسینی تیر انداز گراشی با کسب 124 امتیاز در سکوی دوم مسابقات آزاد قهرمانی کشور قرارگرفت.
وی ادامه داد: این مسابقات در پنج مرحله مقدماتی و یک مرحله فینال انجام پذیرفت که تیر انداز فارسی در تمامی مراحل جزء تیر اندازان برتر بود.
رئیس هیئت تیراندازی استان فارس یادآورشد: رشته اسکیت skeet یکی از رشته های اهداف پروازی است که به آن تیر اندازی هشت وضعیت یا شبهه شکار نیز گفته می شود.
نظر شما