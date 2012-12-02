جدال سقوط و صعود؛قهرمانی نیم فصل در دستان میثاقیان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و سپاهان اصفهان در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 15 روز دوشنبه 13 آذرماه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار خواهد شد.

آلومینیوم که در رقابتهای این فصل روند پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، در مقاطعی از فصل همچون مقطع فعلی توانسته نتایج خوبی را کسب کند، اما هیچگاه نتوانسته روند خوب خود را حفظ کرده و وضعیت با ثباتی در رقابتهای لیگ داشته باشد.

اما این تیم در بازی های خانگی هرچند، تساوی های زیادی کسب کرده و به همین علت امتیازات فراوانی را از دست داده، اما فقط صبای قم بوده که توانسته آلومینیوم را در بندرعباس، آن هم به سختی شکست دهد و این تیم هرمزگانی در دیدارهای خانگی حریفی سرسخت برای رقبای خود بوده است و در برخی دیدارها به علت قضاوت نادرست داوران پیروزی را با مساوی عوض کرده است.

آلومینیوم که در شروع فصل با مشکل گلزنی مواجه بود و حتی در سه هفته نخست نتوانسته بود حتی یکبار دروازه حریفان را باز کند، این روزها با گلزنی های مهاجم جوان و هرمزگانی خود یعنی هادی دهقانی، شرایط خوبی را در رقابتهای لیگ به دست آورده و امیدوار است تا با حمایت هواداران خود، نتیجه ای مناسب را در مقابل سپاهان کسب کرده و با شرایطی خوب به تعطیلات نیم فصل برود.

نماینده فوتبال هرمزگان که هم اکنون با کسب سه پیروزی، هفت تساوی و شش شکست و با کسب 16 امتیاز در رده پانزدهم جدول رقابتهای لیگ قرار گرفته، پس از غلبه بر گهر دورود یکی از رقبای اصلی خود در انتهای جدول، توانست تیم صدرجدولی و مدعی تراکتورسازی را نیز در خانه حریف متوقف کند و حال امیدوار است که در خانه خود مقابل دیگر تیم مدعی رقابتهای لیگ یعنی سپاهان نیز نتیجه بگیرد.

شرایط خوب بازیکنان آلومینیوم و به خصوص درخشش دروازه بان هرمزگانی این تیم یعنی مجتبی روشنگر و همچنین هادی دهقانی مهاجم این تیم مقابل تراکتورسازی، امید هواداران آلومینیوم را به کسب نتیجه در مقابل سپاهان افزایش داده است.

اما حریف آلومینیوم یعنی سپاهان نیز تنها برای کسب قهرمانی نیم فصل به بندرعباس آمده و در واقع دیدار تیمهای آلومینیوم و سپاهان را می توان فینال نیم فصل در هفته پایانی رقابتهای نیم فصل لیگ برتر نامید.

سپاهان که تا کنون در رقابتهای لیگ، بهترین خط حمله مسابقات را با 27 گل زده در اختیار داشته، از سوی دیگر در دفاع چندان موفق عمل نکرده و کارشناسان دریافت 17 گل را یکی از نقاط ضعف تیم سپاهان می دانند.

این تیم هم اکنون در کورس رقابت با استقلال برای کسب قهرمانی نیم فصل، با 30 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته و برای صدرنشینی در پایان نیم فصل امیدوار به عدم نتیجه گیری استقلال مقابل داماش و همچنین غلبه بر آلومینیوم در بندرعباس است.

با تمامی این شرایط به نظر می رسد دیدار آلومینیوم و سپاهان که یکی در کورس سقوط نکردن و دیگری در کورس قهرمانی قرار دارد، بازی جذابی از کار در بیاید و هرمزگانی ها می توانند از دیدن دیدار تیم محبوب خود یعنی آلومینیوم با قهرمان سه سال گذشته لیگ برتر ایران یعنی سپاهان لذت ببرند.

اما خبری که روز گذشته مبنی بر کناره گیری تیم فوتبال آلومینیوم از رقابتهای جام حذفی منتشر شد، دوباره شایعه وجود مشکلات مالی در این تیم را بر سرزبانها انداخت که حسین جباری زاده مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان با رد تمامی شایعات، اعلام کرده که تنها برای جلوگیری از آسیب دیدگی بازیکنان در این رقابتها و همچنین حفظ آمادگی آنان در رقابت سنگین آلومینیوم برای سقوط نکردن به لیگ یک، مسئولان این باشگاه تصمیم گرفتند که از رقابتهای جام حذفی کناره گیری کنند.

کناره گیری از جام حذفی برای تمرکز کردن بیشتر روی رقابتهای لیگ برتر، آن هم با این شرایط حساس آلومینیوم، می تواند تصمیم مناسبی باشد، اما نباید از این مسئله گذشت که موفقیت در این رقابتها نیز می توانست در روحیه بازیکنان آلومینیوم موثر بوده و شخصیت تیمی بیشتری به این تیم تازه لیگ برتری شده ببخشد.

هرچند اگر نگاهی به رقابتهای فصل گذشته جام حذفی بیندازیم، می بینیم که تیمی همچون شاهین بوشهر که به فینال این رقابتها رسید و نایب قهرمان جام حذفی شد، در پایان رقابتهای فصل گذشته لیگ برتر نتوانست در این رقابتها بماند و به لیگ یک سقوط کرد، که از این لحاظ شاید بتوان گفت که این تصمیم درست بوده است.