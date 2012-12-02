معلولان نخبه شهریاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت روز جهانی معلولان و در راستای تکریم و حمایت از این قشر، به همت اداره بهزیستی شهرستان شهریار و با حضور فرماندار و جمعی دیگر از مسئولان، از تعدادی معلول نخبه و موفق شهرستان به نمایندگی از جامعه معلولان شهریار، تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم که در محل اداره بهزیستی شهریار برگزار شد، مسئولان حاضر از 16 معلول موفق و نخبه جسمی حرکتی و نابینا با اهدای لوح، تقدیر بعمل آوردند.

این مراسم با هدف حمایت از جامعه معلولان و تشویق و ترغیب این قشر برای حضور موثر در جامعه برگزار شد و طی آن جمعی از معلولان حاضر و رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار به طرح برخی مشکلات موجود پرداختند.

فرماندار شهرستان شهریار نیز پس از استماع این مشکلات، دستورات لازم جهت ایجاد هماهنگی با شهرداریها و سایر ادارت مربوطه در زمینه مناسب سازی معابر و ساختمانها، دسترسی آسان معلولان به خدمات شهری، رعایت قانون سه درصدی استخدام معلولان در ادارات و.... را صادر کرد.