  1. استانها
  2. تهران
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

همزمان با روز معلولان/

معلولان نخبه شهریاری تجلیل شدند

معلولان نخبه شهریاری تجلیل شدند

شهریار - خبرگزاری مهر: به همت اداره بهزیستی و با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان شهریار از تعدادی از معلولان نخبه این شهرستان تقدیر بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت روز جهانی معلولان و در راستای تکریم و حمایت از این قشر، به همت اداره بهزیستی شهرستان شهریار و با حضور فرماندار و جمعی دیگر از مسئولان، از تعدادی معلول نخبه و موفق شهرستان به نمایندگی از جامعه معلولان شهریار، تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم که در محل اداره بهزیستی شهریار برگزار شد، مسئولان حاضر از 16 معلول موفق و نخبه جسمی حرکتی و نابینا با اهدای لوح، تقدیر بعمل آوردند.

این مراسم با هدف حمایت از جامعه معلولان و تشویق و ترغیب این قشر برای حضور موثر در جامعه برگزار شد و طی آن جمعی از معلولان حاضر و رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار به طرح برخی مشکلات موجود پرداختند.

فرماندار شهرستان شهریار نیز پس از استماع این مشکلات، دستورات لازم جهت ایجاد هماهنگی با شهرداریها و سایر ادارت مربوطه در زمینه مناسب سازی معابر و ساختمانها، دسترسی آسان معلولان به خدمات شهری، رعایت قانون سه درصدی استخدام معلولان در ادارات و.... را صادر کرد.

کد مطلب 1756226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها