به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در راستای زمینه سازی برای تحقق دانشگاه کارآفرین، جشنواره برترین ایدههای دانش بنیان با عنوان "از ایده تا پدیده" را از 18 تا 23 آذر 1391 برگزار میکند.
توسعه و ترویج ایده پروری و هدایت ایدههای خلاق و نوآور برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد، فراهم کردن زمینه حمایت از ایدههای با اهداف اقتصادی و مبتنی بر دانش، شناسایی و ارزیابی، تشویق و حمایت از صاحبان ایدههای خلاقانه با رویکرد تجاریسازی نوآوری از اهداف این جشنواره ذکر شده است.
علاقهمندان، کارآفرینان و صاحبان ایده برای شرکت در این جشنواره میتوانند با مراجعه به سایت مرکز رشد این دانشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
آخرین مهلت ارسال آثار تا روز چهارشنبه 15 آذر ماه اعلام شده و نمایشگاه دستاوردهای این جشنواره روز سهشنبه و چهارشنبه 21 و 22 آذرماه برگزار خواهد شد.
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