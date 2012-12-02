برای پول و جایزه نقدی کشتی نگرفتم/ هنوز چشم انتظار لیگ هستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر باباجان زاده که چندی پیش در المپیک 2012 لندن با دوبنده وزن 120 کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران به میدان رفت، موفق شد در رقابتهای عمومی کشتی قهرمان شود و جایزه 7 میلیون تومانی این پیکارها را از آن خود کند.

حضور این فرنگی کار المپیکی در رقابتهای عمومی و کسب عنوان قهرمانی او جایزه نقدی باعث شد تا برخی از اهالی کشتی به این مساله خرده گرفته و حضور او را به مسایل مالی مرتبط سازند. در همین راستا وی صراحتا اعلام کرد هدف اصلی‌اش آماده‌سازی برای آینده بوده و با توجه به برگزار نشدن لیگ کشتی فرنگی و نیاز مالی بسیاری از کشتی گیران، او هیچگاه به صرف جایزه نقدی در مسابقات عمومی به میدان نرفته است.

باباجان زاده در یک برنامه تلویزیونی نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: رسول جزینی به عنوان مربی تیم مل کشتی فرنگی، مثل برادر بزرگتر من است و او از من خواست در رقابتهای عمومی کشتی به میدان بروم. مطمئنا او با توجه به تجربه و دید مثبتی که به این موضوع داشت مرا ترغیب به حضور در این پیکارها کرد و من نیز بی‌چون و چرا پذیرفتم.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان نمی‌گویم که بحث مالی نقشی در کشتی گرفتن ما ندارد، اما با حضور در این رقابتها در وهله اول به دنبال آماده سازی و محک زدن توان بدنی ام تا رقابتهای جام جهانی بودم. من بعد از بازگشت از المپیک لندن در هیچ میدانی حضور نداشتم و لازم بود تا در کنار تمرینات اردوی تیم ملی، در مسابقاتی اینچنینی هم کشتی می‌گرفتم.

فرنگی کار سنگین وزن تیم ملی در خاتمه گفت: امیدوارم زمینه برگزاری رقابتهای لیگ برتر هم برای فرنگی کاران مهیا شود، چراکه ما نفرات شایسته و توانمندی را در این عرصه داریم که می‌توانند در رقابتهای لیگ از نظر مالی و معنوی تامین شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر باباجان زاده موفق شد در رقابتهای عمومی کشتی فرنگی با غلبه بر بهروز یوسفی بر سکوی قهرمانی بایستد و جایزه 7 میلیون تومانی را از آن خود کند.