عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش های این اداره کل برای واگذاری سالن ها متناسب با هر رشته، تصریح کرد: دیگر نگاه ما این نیست که سالن های چند منظوره در قم احداث شود بلکه سعی می کنیم متناسب با نوع هر رشته، سالن آن را یا احداث کرده یا تغییر کاربری دهیم و به صورت اختصاصی به ورزشکاران و قهرمانان آن وگذار کنیم.



وی ادامه داد: احداث سالن متناسب با هر رشته هم از نظر هزنیه برای این اداره کل مقرون به صرفه است و هم اینکه آرام آرام به سمت تخصصی شدن فضاهای ورزشی پیش می رویم می توانیم از تمام ظرفیت ورزش استان برای توسعه بخش قهرمانی بهره مند شویم.



مدیرکل ورزش و جوانان قم در ادامه از معرفی سرپرست معاونت توسعه امور ورزش این اداره کل خبر داد و بیان داشت: سیدمهدی غیاثی با ابلاغ رسمی به عنوان سرپرست معاونت توسعه امور ورزش این اداره کل معرفی و منصوب شد.



وی با تقدیر از زحمات 40 ماهه رسول منعم در مسئولیت سرپرست معاونت توسعه امور ورزش این اداره کل، تاکید کرد: رسول منعم یکی از کارکنان صدیق و خادم ورزش بود و در مدت زمان حضور وی در شهر مقدس قم، شاهد خدمات ارزنده‌ای از ایشان در راستای توسعه ورزش استان قم بودیم.



جهان‌بینی ابراز داشت: با انتقال رسول منعم به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، سیدمهدی غیاثی از چهره‌های شناخته شده و توانای ورزش قم که هم در میدان ورزش و هم در عرصه مدیریت ورزش توانمندی‌های زیادی را دارد به عنوان سرپرست معاونت توسعه امور ورزش این اداره کل فعالیت خواهد کرد.



وی ادامه داد: یکی از هنر مدیران و مسئولان باید تربیت نیروی انسانی متخصص باشد و خوشبختانه در بدنه اداره کل ورزش و جوانان ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد و قطعا در آینده نیز عزیزانی از جمع کارکنان اداره کل در مسئولیت‌های مهمتر حضور خواهند داشت.



مدیر کل ورزش و جوانان قم اضافه کرد: در سایر بخش‌ها اعم از توزیع عادلانه اعتبارات ورزشی، نظارت دقیق بر برگزاری مسابقات لیگ و قهرمانی استان و اعزام به رقابت‌های لیگ و قهرمانی کشور و همچنین مسابقات برون مرزی، تلاش برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و افزایش آمار ورزشکاران سازمان یافته از ماموریت‌های مهم این معاونت با حضور سیدمهدی غیاثی خواهد بود.

