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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

نیکزاد:

احزاب سیاسی اردبیل می توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند

احزاب سیاسی اردبیل می توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: شعبات احزاب و تشکلهای سیاسی فعال در اردبیل می توانند در چارچوب قوانین کشور به فعالیت حزبی بپردازند.

اکبر نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم منع فعالیت قانونی احزاب تصریح کرد: قانون چارچوبهای فعالیتی احزاب و تشکلها را به صورت صریح بیان کرده و هر حزبی که این چارچوبها را رعایت کند منعی برای فعالیتش نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای فعالیت حتی احزاب منتقد در استان وجود ندارد افزود: احزاب و تشکلهایی که مجوز فعالیت دارند از هر جناح و طیفی می توانند برنامه های حزبی خود را اجرا کنند و هیچ محدودیتی به برخی از تشکلها اعمال نشده است.

رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه فعالان سیاسی حرفه ای در احزاب و جناحها هیچ وقت خارج از چارت قانونی فعالیت نمی کنند، اضافه کرد: مسئولان استانی اختیاری در مورد تغییر قوانین کشوری ندارند و فعالان حرفه ای هم دست به فعالیتهای فراقانونی نمی زنند.

نیکزاد با اشاره به مشخص بودن زمان تبلیغات انتخاباتی در قانون ادامه داد: در قانون زمان تبلیغات انتخابات مشخص شده و احزاب نباید به تبلیغ نامزد مورد نظر خود بپردازند.

به تاکید وی اگر چنین کاری در استان انجام شود، تخلف صورت گرفته و در مرحله اول به صورت زبانی تذکر داده شده و در صورت استمرار کار به صورت قانونی با متخلفان برخورد می شود.

کد مطلب 1756283

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