احزاب سیاسی اردبیل می توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند

اکبر نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم منع فعالیت قانونی احزاب تصریح کرد: قانون چارچوبهای فعالیتی احزاب و تشکلها را به صورت صریح بیان کرده و هر حزبی که این چارچوبها را رعایت کند منعی برای فعالیتش نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای فعالیت حتی احزاب منتقد در استان وجود ندارد افزود: احزاب و تشکلهایی که مجوز فعالیت دارند از هر جناح و طیفی می توانند برنامه های حزبی خود را اجرا کنند و هیچ محدودیتی به برخی از تشکلها اعمال نشده است.

رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه فعالان سیاسی حرفه ای در احزاب و جناحها هیچ وقت خارج از چارت قانونی فعالیت نمی کنند، اضافه کرد: مسئولان استانی اختیاری در مورد تغییر قوانین کشوری ندارند و فعالان حرفه ای هم دست به فعالیتهای فراقانونی نمی زنند.

نیکزاد با اشاره به مشخص بودن زمان تبلیغات انتخاباتی در قانون ادامه داد: در قانون زمان تبلیغات انتخابات مشخص شده و احزاب نباید به تبلیغ نامزد مورد نظر خود بپردازند.

به تاکید وی اگر چنین کاری در استان انجام شود، تخلف صورت گرفته و در مرحله اول به صورت زبانی تذکر داده شده و در صورت استمرار کار به صورت قانونی با متخلفان برخورد می شود.